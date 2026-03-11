Türkiye'nin dev marketi iflas mı ediyor? Binlerce şubesi var: 2025'i zararla kapamıştı

Türkiye'nin 81 ilinde 4 bin 500'ün üzerinde şubesi olan iflastan dönen Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, kasım ayında aldığı dikkat çeken kararla şubelerinin adını 'KOOP Market' olarak değiştirmişti.
Türkiye'de 4 bin 500'den fazla şubesi olan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri (KOOP) 2025'i 4,7 milyar TL zararla tamamlamıştı. Merkez Birliği'nin marketlere verdiği 4 milyar TL'lik sermaye ile şirketin iflastan kurtulduğu ortaya çıktı.Dilek Taşdemir
Bağımsız denetim raporu Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'nin iflasın eşiğinden döndüğünü ortaya koydu. 2025'i 66,3 milyar TL ciro yapmasına rağmen, 47 milyar liralık zarar açıklayan dev marka 'iflas' açıklamamak için son anda 'sermaye avansı' yardımı aldı.
Şirketin bilançosunda en dikkat çeken kalem, Özkaynaklar grubunda yer alan "Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları" başlığı oldu. Milyarlarca lira zarar açıklayan KOOP marketleri, Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, 4 milyar TL'lik yardımla son anda 'iflas' aşamasından kurtuldu.
Merkez Birliğinden 2025 yılında KOOP marketlere aktardığı para 6.3 milyar lirayı buldu. Paranın 2.3 milyar lirası 2025'in ilk 6 aylık zararı kapamış, geri kalan 4 milyar lira sermayeye ayrılmıştı.
Dev markanın geliri, mağazaların kendi maliyetini bile karşılamadığını gösterdi. 2025'in tamamında ciro 72,2 milyar TL'den 66,3 milyar TL'ye indi. İflastan dönen dev markanın 11,1 milyar TL net kar elde etmesine rağmen, mağaza kiraları, personel maaşları ve lojistik giderleri için 14,8 milyar TL harcadığı ifade edildi.