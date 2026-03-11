Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarına konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "canlı yayın" çıkışıyla ilgili "Davaların canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anda mevzuatımızda böyle bir imkan yok. Meclis takdir ederse canlı yayınlanabilir" ifadelerini kullandı.

'MAHKEME SALONLARI SİYASET ARENASI DEĞİL'

Öte yandan duruşma esnasında yaşananlara değinen Gürlek "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Mahkemede sadece yargılama yapılır. Hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Veli', 'sanık Ekrem' diye hitap eder" dedi.