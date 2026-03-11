ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların maliyetine ilişkin yeni veriler gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre operasyonların günlük maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Bazı ABD Kongre kaynakları ise Pentagon’un savaş için günde yaklaşık 2 milyar dolara kadar harcama yapabileceğinden endişe edildiğini ifade ediyor.

İLK HAFTADA 6 MİLYAR DOLAR

New York Times’ın aktardığına göre Pentagon yetkilileri, Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirmede savaşın ilk haftasında ABD’ye yaklaşık 6 milyar dolarlık bir maliyet oluştuğunu bildirdi.

Washington Post’un haberine göre ise Pentagon, İran ile yaşanan çatışmaların yalnızca ilk iki gününde yaklaşık 5.6 milyar dolar değerinde mühimmat kullandı.

Uzmanlar, operasyonların uzaması halinde savaşın ABD bütçesine getireceği yükün çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğine dikkat çekiyor.