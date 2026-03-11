ABD ile İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş 12 gündür devam ederken İran, Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapattı.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Enerji ve petrol fiyatlarının artması nedeniyle ABD, Boğaz'dan geçen tankerlere donanmanın eşlik etmesi seçeneğini değerlendiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 15 TÜRK GEMİSİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP’nin grup toplantısı öncesinde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıklayan Bakan Uraloğlu, gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu “15 adet Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok.” diye konuştu.

UÇUŞ KISITLAMALARI UZATILACAK MI?

Bakan Uraloğlu'na Körfez ülkelerine getirilen ve 13 Mart'a kadar süreceği açıklanan uçuş kısıtlamaları nın sürüp sürmeyeceği de soruldu.

Uraloğlu, "İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik 2 tane uçak. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak." dedi.