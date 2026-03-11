Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
Anasayfa Gündem Dünyanın en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkede? Listede Türkiye de var

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkede? Listede Türkiye de var

NATO'nun Türkiye'ye Patriot sistemi kurmasından sonra en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeler merak ediliyor. En güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

Son Güncelleme:
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasıyla başlayan savaş 12. gününde sürerken, Türkiye sınırları son bir hafta içinde iki kez füze tehdidiyle karşılaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığını duyurdu.

Küresel kapsamda ülkelerdeki silahlanma yarışı ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, olası saldırılara karşı caydırıcılığı artırmada önemli yere sahip.

En güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler

20) ENDONZEZYA

NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD - Bölgesel savunma sistemleri

19) MISIR

S-300VM, BUK-M2 - Rus ve yerel sistemlerle donanmış

18) BREZİLYA

PANTSIR-S1- Orta menzilli savunma kapasitesi.

17) PAKİSTAN

HQ-9, LY-80 - Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma

16) İRAN

BAVAR-373, S-300 - Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler

15) AVUSTRALYA

NASAMS , AEGIS - Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma

14) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

THAAD, PATRIOT - Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.

13) SUUDİ ARABİSTAN

PATRIOT PAC-3, THAAD - Gelişmiş balistik füze savunması

12) İNGİLTERE

SKY SABRE, ASTER 30 - Bölgesel savunma için etkili sistemler

11) GÜNEY KORE

SKY SABRE, ASTER 30 - Bölgesel savunma için etkili sistemler

10) ALMANYA

MEADS, PATRIOT - Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı

9) JAPONYA

PATRIOT PAC-3, AEGIS ASHORE - Balistik füze tehditlerine karşı savunma

8) İTALYA

ASTER 30 SAMP/T - Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi

7) FRANSA

ASTER 30 SAMP/T - Hızlı ve etkili hava savunma sistemi

6) TÜRKİYE

ASTER 30 SAMP/T - Hızlı ve etkili hava savunma sistemi

5) HİNDİSTAN

S-400 TRIUMPH, AKASH - Çok katmanlı savunma altyapısı

4) İSRAİL

DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI - Roket ve balistik füze savunması

3) ÇİN

HQ-9, HQ-19 - Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri

2) ABD

THAAD, Patriot PAC-3 - Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili.

1) RUSYA

S-400 TRIUMPH, S-300VM (ANTEY-2500) - Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması.

