Dünyanın en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkede? Listede Türkiye de var

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasıyla başlayan savaş 12. gününde sürerken, Türkiye sınırları son bir hafta içinde iki kez füze tehdidiyle karşılaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığını duyurdu.

Küresel kapsamda ülkelerdeki silahlanma yarışı ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, olası saldırılara karşı caydırıcılığı artırmada önemli yere sahip.

En güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler