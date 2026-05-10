Emeklilik hayaliyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yolunu tutan 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz, hayatının en ağır darbesini kurum kapısında aldı. Yıllarca çalışıp huzurlu bir emeklilik planlayan Küçükdeniz, üzerine açılan sahte şirketler ve bu şirketlerden kaynaklanan devasa bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı.
Tüm gerçeği SGK’ya gidince anladı: Her şeyi gözyaşları içinde söyledi
İstanbul’da sokaklarda yaşayan 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz, emeklilik başvurusu yapınca hayatının şokunu yaşadı. Üzerine açılan iki "hayalet" şirket nedeniyle 600 bin TL borçlu çıkarılan ve maaş hakkını kaybeden mağdur adam, şimdi bir veteriner kliniğine sığınarak hukuk mücadelesi veriyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bundan üç yıl önce emeklilik müracaatında bulunan Küçükdeniz, sistemde biri İstanbul Ataşehir’de, diğeri ise Çorlu’da olmak üzere iki aktif şirket ortağı olarak göründüğünü öğrendi.
Hiçbir bağının bulunmadığı bu işletmeler nedeniyle adına 600 bin TL’yi aşan Bağ-Kur borcu tahakkuk ettirilen mağdur vatandaş, bu borç yüzünden ne emekli aylığına bağlanabildi ne de herhangi bir sosyal yardımdan faydalanabildi.
Yaşadığı trajediye isyan eden Küçükdeniz, "Ben evsizim, sokaklarda kalıyorum. Şirketlerden de borçlardan da SGK’ya gidince haberim oldu. Emekli olup insan gibi yaşamak istiyordum ama elim kolum bağlandı" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.
Sığınma Durağı Bir Veteriner Kliniği Oldu 20 yaşından bu yana ailesinden destek görmediğini ve tamamen yalnız olduğunu belirten Küçükdeniz’in yaşam mücadelesine bir veteriner hekim el uzattı.
İstanbul Fatih’te yağmurlu bir günde sokakta kalan yaşlı adamı fark eden hayırsever veteriner, kliniğinin kapılarını ona açtı. Küçükdeniz, bir süredir bu klinikte kendisine ayrılan küçük bir alanda yaşamını sürdürüyor.
Hukuki Açıklar Mağduru Suçsuzluğunu İspata Zorluyor Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Zafer İşeri, sistemdeki güvenlik açıklarına dikkat çekti.
İşeri, modern hukuk sistemlerinde vatandaşın korunması gerektiğini vurgulayarak şu eleştirilerde bulundu:
"Mevcut sistemde en büyük sorun, mağdur vatandaşın suçsuz olduğunu bizzat kendisinin ispat etmek zorunda bırakılmasıdır. Milyonlarca liralık ticari sorumluluk doğuran şirket kuruluşlarında hâlâ ciddi açıklar var."
"Dijital Onay Şart" İşeri, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankacılıkta olduğu gibi e-Devlet üzerinden zorunlu onay, anlık SMS bildirimi ve biyometrik doğrulama sistemlerinin şirket kuruluş aşamasında devreye alınması gerektiğini belirtti.
Ömer Rıdvan Küçükdeniz şimdi, kağıt üzerindeki bu "hayalet" yükümlülüklerden kurtulup hak ettiği emekli maaşına kavuşacağı günü bekliyor.