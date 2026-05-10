Yasa dışı bahis dünyasına yönelik yürütülen teknik takip ve operasyonlar, Türkiye tarihinin en kapsamlı hukuki sürecine dönüştü. Gazeteci Murat Ağırel’in duyurduğu bilgilere göre; siber polisi ve savcılıklar, yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanlarını adeta "elek gibi" eledi.

13 MİLYON VERİ İNCELENDİ, 3 MİLYON TC KİMLİK BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında ulaşılan veri boyutu dudak uçuklattı. Sistemde kayıtlı 13 milyon 800 bin kullanıcı verisine ulaşılırken, yapılan derinlemesine incelemede kimlik bilgileri (TC Kimlik Numarası) net olarak tespit edilen 3 milyon 173 bin kişi doğrudan hedef alındı. Operasyon sadece kullanıcılarla sınırlı kalmadı; para trafiğinin döndüğü 14 binden fazla yatırma ve 52 binden fazla çekme hesabı da mercek altına alındı.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ: ÜNLÜ SPORCULAR VE YÖNETİCİLER DE VAR

Skandalın boyutu "sıradan vatandaş" profilini çoktan aşmış durumda. İddialara göre, tespit edilen 3 milyon kişi arasında futbol, basketbol ve voleybol dünyasının tanıdık simaları, popüler sporcular ve bazı kulüp yöneticileri de bulunuyor. Yetkililer, kimliği belirlenen istisnasız herkese yasal sürecin tebliğ edileceğini bildirdi.

"SADECE BİR OYUN" DİYENLERE 400 BİN TL'LİK ŞOK

Türkiye’de yasa dışı bahis oynamak mevcut yasalarca "suç" değil "kabahat" kapsamında değerlendirilse de, 2026 yılı güncel ceza miktarları adeta bir ev ya da araba parasına ulaşıyor.

Alt Sınır: 100 bin TL

Üst Sınır: 400 bin TL

Kabahatler Kanunu uyarınca kesilecek bu cezalar, fiilin boyutuna ve para trafiğinin sıklığına göre belirlenecek.