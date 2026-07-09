Kaynak: ANKA

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’da yıkılarak 14 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan MCG Tower’a ilişkin davada, son bilirkişi raporunu içeren dosyanın 3 aydır mahkemeye sunulmadığı ve önceki duruşmaya ait olan SEGBİS kaydının hala çözümlenmediği ortaya çıktı.

Depremde anne ve babasını yitiren Selin Sümbültepe, yargı sürecindeki gecikmeye tepki göstererek "Bu gecikmelerin sorumlusu kim? Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz sadece görevini yapan bir yargı görmek istiyoruz. Erteleme, gecikme ve gerekçe duymaktan usandık. Mazeret değil, adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen 9’uncu duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede dosyanın tüketici mevzuatı konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilmesine karar verildiğini fakat en son bilirkişi raporunun yer aldığı fiziki dosyanın talimat mahkemesinden henüz iade edilmemesi sebebiyle söz konusu kararın uygulanamadığını ifade etti.

SANIK AVUKATLARI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ!

Sanık Mehmet İnce, daha önce yaptığı savunmalarını tekrar etti ve “Ben jeofizik mühendisiyim. İlgili hususlardaki raporları dikkate alarak üzerime düşeni yaptım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise, bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

“OLASI KAST SUÇUNDAN EK SAVUNMA HAKKI VERİLSİN”

Depremde yakınlarını yitiren vatandaşlar ise sanıklara yönelik şikayetlerinin sürdüğünü belirtti. Depremzedelerin avukatı Eren Can, bilirkişi raporunu içeren fiziki dosyanın üç aydır mahkemeye ulaşmadığını vurgulayarak tekit yazısı yazılmasını, tüketici hukuku alanında bilirkişi atanmasına ilişkin ara karardan dönülmesini ve sanıklara "olası kast" suçundan ek savunma hakkı verilmesini talep etti.

DURUŞMA 29 EYLÜL’E ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, daha önceki celseye ait SEGBİS kaydının çözümlenmesine, bilirkişi raporunu içeren fiziki dosyanın dönüşü için talimat mahkemesine tekit yazısı yazılmasına, dosyanın tüketici mevzuatı konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Bilirkişi raporunda “asli kusurlu” gösterilmesine rağmen iddianamede yer almayan Mustafa Kızılkaya hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına da karar veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebinin eksiklikler giderildikten sonra değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme, 29 Eylül’e ertelendi.

DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDENLER İSYAN ETTİ!

Depremde yıkılan MCG Tower'da anne ve babasını yitiren Selin Sümbüldere, depremin üzerinden 3 buçuk yıl geçtiğini vurgulayarak "Biz hala adalet için çırpınıyoruz. Bizim, 10 Nisan'da üçüncü bilirkişi raporumuz hazırlandı. Ancak aradan geçen üç aya rağmen bu fiziki dosya, bilirkişilerden mahkemeye geri gelmedi. Buna rağmen bugün duruşma, mahkeme heyetinin önünde fiziki dosya olmadan yapıldı. Dahası, 29 Nisan duruşmasının SEGBİS kaydının bile hala çözümlenememiş olduğunu öğrendik. Şimdi de ceza davasında, inşaat sözleşmeleri için tüketici hukuku alanında bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Bu karar, gerçeğin ortaya çıkmasına mı hizmet ediyor? Bu karar, davayı biraz daha uzatmaktan başka ne işe yarıyor? Bu gecikmelerin hesabını kim verecek?” ifadelerini kullanarak isyan etti.

Mahkeme heyetinin de değiştiğine dikkat çeken Sümbüldere, “3 buçuk yıldır bekleyen aileler olarak artık şunu soruyoruz: Bu dosyalar neden hala ilerlemiyor? Bu gecikmelerin sorumlusu kim? Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet talebi neden görmezden geliniyor? Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz sadece görevini yapan bir yargı görmek istiyoruz. Erteleme, gecikme ve gerekçe duymaktan usandık. Mazeret değil, adalet istiyoruz." sözlerini sarf etti.

NELER OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan MCG Tower’ın yıkılması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın yıkılmasına ilişkin 14 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.