8. BELÇİKA
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi
Son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda son 8 takım kaldı. Büyük heyecanda sona yaklaşılırken GOAL dergisi kalan 8 takım arasındaki güç sıralamasını da güncelledi. Turnuvanın favorilerinden gösterilen son şampiyon Arjantin listede geriledi. İşte çeyrek final güç sıralaması...Furkan Çelik
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1 8
7. İSVİÇRE
2 8
6. FAS
3 8
5. NORVEÇ
4 8
4.ARJANTİN
5 8
3. İNGİLTERE
6 8
2. İSPANYA
7 8
1. FRANSA
8 8