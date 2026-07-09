Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi

2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi

Son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda son 8 takım kaldı. Büyük heyecanda sona yaklaşılırken GOAL dergisi kalan 8 takım arasındaki güç sıralamasını da güncelledi. Turnuvanın favorilerinden gösterilen son şampiyon Arjantin listede geriledi. İşte çeyrek final güç sıralaması...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 1

8. BELÇİKA

1 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 2

7. İSVİÇRE

2 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 3

6. FAS

3 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 4

5. NORVEÇ

4 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 5

4.ARJANTİN

5 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 6

3. İNGİLTERE

6 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 7

2. İSPANYA

7 8
2026 Dünya Kupası'nda güç sıralaması güncellendi: Listede Arjantin sürprizi - Resim: 8

1. FRANSA

8 8
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