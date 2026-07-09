Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod

Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Marmara bölgesinde 5 şehir için sarı kodlu uyarı verildi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 2

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 4

İşte bölge bölge, il il hava durumu raporu:

4 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 5

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

5 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 6

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 7

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 8

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

8 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 9

AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 10

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 11

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 12

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 13

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 14

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 16

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 17

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 18

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

19 20
Meteoroloji saat verdi: 26 ilde şiddetli sağanak yağış, Marmara'da 5 ile sarı kod - Resim: 20

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro