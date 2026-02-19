Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi’nde 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde düzenlenen anma programı ve panelde, felaketin teknik, sosyal, psikolojik ve çevresel boyutları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri, afet bilinci, yapı güvenliği ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yıldönümünde anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. ASÜ Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda, öğrenci toplulukları, il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen “Asrın Felaketi 6 Şubat Depremlerini Anma Programı”, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile ASÜ öğrencileri için hazırlanan anma videoları ve deprem sabahını anlatan şiir, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

“BİLİMİ VİCDANLA BİRLEŞTİRMELİYİZ”

Programın açılış konuşmasını yapan ASÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs, Türkiye’nin deprem gerçeğini tarihsel örneklerle hatırlattı. 1939 Erzincan, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerine dikkat çeken Hınıs, yapı güvenliği ve afet bilincinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

1999 sonrası mevzuatta önemli düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamada eksikliklerin sürdüğünü belirten Hınıs, şu ifadeleri kullandı:

“Kötünün kötüsü senaryolar yeterince hesaba katılmadı. Yapı denetim sistemi sahada beklenen düzeye ulaşamadı. Zemin etütleri detaylı yapılmadan yapılaşma gerçekleşti. Bilim temelli planlama yapmak zorundayız. Mühendislik sadece teknik değil, vicdan ve sorumluluk işidir.”

ASÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Melayib Bilgin ise 6 Şubat sabahında sadece binaların değil, umut dolu yarınların da enkaz altında kaldığını ifade ederek mühendislik biliminin yaşamsal rolüne dikkat çekti.

“TOKİ KONUTLARI DOĞRU MÜHENDİSLİKLE AYAKTA KALDI”

ASÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Kara, teknik sunumunda deprem bölgesinden çarpıcı örnekler paylaştı. Standart dışı beton kullanımı, donatı ve işçilik hatalarına dikkat çeken Kara, zeminin belirleyici rolünü şu sözlerle ifade etti:

“Zemin kötüyse binalar kutu gibi devrilir. Unutmayalım; deprem değil, bina öldürür.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz ise 1999’un bir milat olduğunu belirterek, yapı denetim sistemindeki değişimleri anlattı. Aksaray’daki denetim ve kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Yılmaz, TOKİ konutlarının ayakta kalmasının temel nedeninin doğru zemin etüdü ve mühendislik uygulamaları olduğunu söyledi.

“TOPLUMUMUZ ÜSTÜN BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ”

AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yürütülen koordinasyon çalışmalarını anlatarak vatandaşları e-Devlet üzerinden “AFAD Gönüllüsü” olmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise Aksaray’ın yaklaşık 4 bin depremzedeyi misafir ettiğini belirterek, yurtların sosyal merkez, hastane ve barınma alanlarına dönüştürüldüğünü ifade etti.

“Toplumumuzun her kesimi yaraları sarmak için seferber oldu. Gönüllü gençlerimiz 15 gün boyunca deprem bölgesinde hizmet etti.”

“RUHSAL TRAVMALARDA CİDDİ ARTIŞ”

Yeşilay Aksaray Şube Başkanı Muhammed Altınsoy, afet sonrası ruhsal travmaların bağımlılık riskini artırabileceğine dikkat çekti. YEDAM Klinik Psikoloğu Fatma Sevil Doygun ise depremzedelere sunulan ücretsiz psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

TEMA Aksaray Sorumlusu Raziye Kayan da depremin bir doğa olayı olduğunu vurgulayarak, insanın doğayla uyumlu ve hazırlıklı yaşaması gerektiğini dile getirdi.

GENİŞ KATILIM

ASÜ Konferans Salonu’ndaki programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı. Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde ASÜ’de düzenlenen program, felaketin yalnızca fiziksel değil; teknik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanların ortak mesajı ise netti:

Bilim temelli planlama, doğru mühendislik uygulamaları ve toplumsal bilinç olmadan afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmek mümkün değil.