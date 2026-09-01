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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray taraftarları, Porto’dan transfer edilen Deniz Gül’ü karşılamak üzere havalimanında toplandı. Genç futbolcunun gelişini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, aynı saatlerde İstanbul’a gelen Leroy Sane’nin terminalden çıkmasıyla beklemedikleri bir karşılaşma yaşadı.

DENİZ GÜL YERİNE SANE SÜRPRİZİ

Yeni transfer Deniz Gül için havalimanına gelen Galatasaraylı taraftarların karşısına ilk olarak takımın Alman yıldızı Leroy Sane çıktı. İstanbul’a ulaşan Sane, terminalden ayrılırken kendisini bekleyen taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

GÖZLER DENİZ GÜL’DEYDİ

Sarı-kırmızılıların havalimanındaki bekleyişinin asıl nedeni ise Deniz Gül’dü. Galatasaray’ın Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki forvet, resmi işlemleri tamamlamak amacıyla İstanbul’a geldi.

Türkiye’ye adım atan Deniz Gül, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.