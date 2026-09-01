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Kaynak: İHA

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dördüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcisi Porto’da görev yapan milli futbolcu Deniz Gül ile anlaşma sağladı.

Transfer sürecinin ardından İstanbul yolculuğuna çıkan genç futbolcu, Portekiz’den havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Gül, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarlara kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Terminalde kendisini karşılayan Galatasaray taraftarlarının yanına geçen Deniz Gül, taraftarların üçlü tezahürat talebini geri çevirmedi. Milli futbolcu, ardından sarı-kırmızılı taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’a resmi imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Deniz Gül’ün sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Deniz Gül’ün havalimanından ayrılmasından kısa süre önce, iznini tamamlayarak İstanbul’a dönen Galatasaray’ın Alman futbolcusu Leroy Sane de kendisini karşılayan araçla alandan ayrıldı.