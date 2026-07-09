Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, 2026 Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansın ardından transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SERİE A DEVLERİ DEVREYE GİRDİ

İddiaya göre Serie A ekipleri Como ve Inter, 30 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

COMO’DAN 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde, Como’nun Davinson Sanchez için 20 milyon euro teklif ettiği, Inter’in ise Dünya Kupası’nın ardından resmi temas kurmayı planladığı belirtildi.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise Kolombiyalı savunmacı için gelen tekliflere kapıyı kapattı. Yönetimin, “Satılık değil” mesajını ileterek oyuncuyu kesinlikle bırakmayı düşünmediği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR SÜRÜYOR

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’in yıllık 4,5 milyon euro kazandığı ve yeni sezonda da savunmanın değişmez isimlerinden biri olacağı ifade edildi.