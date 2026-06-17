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Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlaması sürerken, Sanchez’e Avrupa’dan ilginin arttığı bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Como, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Daha önce yapılan girişimlerden sonuç alamayan Como’nun, bu kez teklifini 20 milyon Euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin ise oyuncu için tavrını netleştirdiği ve bonservis beklentisini en az 30 milyon Euro olarak belirlediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Transfer sürecinde belirleyici unsurun oyuncunun kararı olabileceği belirtilirken, Sanchez’in Como’nun proje planına olumlu yaklaştığı ve Serie A ekibine prensipte sıcak baktığı ileri sürüldü.

Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, transfer sürecinin yaz döneminin dikkat çeken dosyalarından biri haline geldiği ifade ediliyor.