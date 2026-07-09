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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine dayanarak yayımladığı verilere göre dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.

En fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan olurken, onu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Bu üç ülke dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla Türkiye, 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturdu.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

2025 yılı tahminlerine göre dünya genelinde çocuk nüfusunun (0-17 yaş) toplam nüfusa oranı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.

Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Buna karşın Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek seviyede gerçekleşti.

GENÇ NÜFUS ORANINDA DA DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı dünya genelinde yüzde 15,6 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

Türkiye, dünya ortalamasının altında kalmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek genç nüfus oranına sahip oldu.

YAŞLI NÜFUS DÜNYA ORTALAMASINI GEÇTİ

Verilere göre 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı dünya genelinde yüzde 10,4 seviyesinde bulunurken, Türkiye'de bu oran yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez dünya ortalamasının üzerine çıkarken, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla ise daha düşük seviyede kaldı.

DOĞURGANLIK HIZI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde toplam doğurganlık hızı kadın başına 2,24 çocuk olarak hesaplandı.

Türkiye'de ise toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk seviyesinde kaldı. Böylece Türkiye'nin doğurganlık oranının dünya ortalamasının oldukça altında olduğu görüldü.

TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Doğuşta beklenen yaşam süresi verilerine göre Türkiye, hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl olarak hesaplandı.

Dünya genelinde ise bu süre erkeklerde 70,9 yıl, kadınlarda 76,2 yıl olarak tahmin edildi.

TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK YAPISINDA DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

TÜİK verileri, Türkiye'nin nüfus büyüklüğünü korumasına rağmen demografik yapısında önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Çocuk ve genç nüfus oranlarının dünya ortalamasının altına gerilemesi, doğurganlık hızındaki düşüş ve yaşlı nüfus oranının dünya ortalamasının üzerine çıkması, Türkiye'nin giderek yaşlanan ülkeler arasında yer alma sürecini hızlandırdığına işaret ediyor.