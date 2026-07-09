Kaynak: AA

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangına ekipler müdahale ediyor.

ALEVLER DİĞER DEPOLARA SIÇRADI

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 02.45 sıralarında Kösetarla Köyü karşısında, OSB yolunda bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyerek tüm depoyu saran alevler, şehrin birçok noktasından görülebilirken, yükselen yoğun siyah dumanlar Batman semalarını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahaleye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun ve uzun süren müdahalesi sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.