Motorine dev zam geliyor: İşte pompaya yansıyacağı tarih...

Karar gazetesinde yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 10 Temmuz 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkes sürecine ilişkin "bitti" mesajını vermesinin ardından petrol fiyatları sert yükselirken, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları da motorin piyasasında fiyat baskısını artırdı.