Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz endişeleri pompaya yeni fiyat artışı getiriyor.
Motorine dev zam geliyor: İşte pompaya yansıyacağı tarih...
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla 3 lira 10 kuruş zam yapılması öngörülüyor.Kaynak: Diğer
Karar gazetesinde yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına 10 Temmuz 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkes sürecine ilişkin "bitti" mesajını vermesinin ardından petrol fiyatları sert yükselirken, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları da motorin piyasasında fiyat baskısını artırdı.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla 3 lira 10 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Beklenen artışın pompaya tamamen yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 70 liraya yaklaşacak, Ankara ve İzmir'de ise 71 lira seviyesinin üzerine çıkacak.
TRUMP'IN İRAN ÇIKIŞI PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Motorindeki yeni zam beklentisinin temel nedenlerinden biri, küresel petrol piyasalarında yaşanan hızlı fiyat artışı oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında İran'la ateşkes sürecine ilişkin "bitti" mesajını vermesinin ardından piyasalarda jeopolitik risk algısı güçlendi.
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Trump'ın açıklamalarının ardından petrolün varil fiyatı yüzde 5 yükselerek 78 dolar seviyesine çıktı. Aynı süreçte küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarında da satış baskısı görüldü.
Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden gerilim, petrol arzına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşırken, bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisini güçlendirdi.
KISA SÜREDE ÜÇÜNCÜ ZAM
Motorin fiyatlarına son günlerde peş peşe zam gelmişti. 8 Temmuz itibarıyla litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından da 76 kuruşluk artış yansıtıldı. Böylece motorin fiyatları kısa süre içinde yeniden yükselişe geçti.
Beklenen 3 lira 10 kuruşluk yeni artışın gerçekleşmesi durumunda, motorine birkaç gün içinde yapılan toplam zam 5 lirayı aşmış olacak.
ZAM SONRASI FİYATLAR NASIL OLACAK?
3 lira 10 kuruşluk artışın pompaya aynen yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 69 lira 88 kuruşa yükselecek.
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatının yaklaşık 69 lira 73 kuruş olması bekleniyor.
Ankara'da motorinin litre fiyatının 71 liraya ulaşacağı öngörülüyor.
İzmir'de ise litre fiyatının yaklaşık 71 lira 27 kuruşa çıkması bekleniyor.
Benzin ve LPG fiyatları için aynı tarihte yeni bir zam beklentisi bulunmuyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatları; ham petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak şehirler, dağıtım şirketleri ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.