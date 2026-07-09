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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 artış gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 yükseldi.

Yıllık bazda ise malzeme endeksindeki artış yüzde 28,62 olurken, işçilik endeksi yüzde 32 artarak maliyetlerdeki yükselişte etkili oldu.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

TÜİK verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,56 arttı.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 2,08, işçilik endeksi ise yüzde 1,75 yükseldi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde malzeme endeksi yüzde 26,93, işçilik endeksi ise yüzde 31,34 artış kaydetti.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 34'Ü AŞTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,60, yıllık bazda ise yüzde 34,06 arttı.

Söz konusu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 0,85, işçilik endeksi ise yüzde 3,08 yükseldi.

Yıllık bazda ise bina dışı yapılarda malzeme endeksi yüzde 33,91, işçilik endeksi de yüzde 34,34 artış gösterdi.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mayıs ayı verileri, inşaat sektöründe maliyet artışının devam ettiğini ortaya koyarken, özellikle işçilik giderlerinin hem genel inşaatta hem de bina ve bina dışı yapılarda malzeme fiyatlarına kıyasla daha yüksek oranda arttığı görüldü. Bu görünüm, sektörün maliyet baskısının sürdüğüne işaret ediyor.