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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, transfer döneminin dikkat çekici hamlelerinden birine hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, son olarak Real Madrid forması giyen ve bonservisi elinde bulunan David Alaba ile sözlü anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Uzun süredir 34 yaşındaki Avusturyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Udinese'nin, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Tarafların sözlü olarak anlaşma sağladığı aktarılırken transferin tamamlanabilmesi için resmi işlemlerin sonuçlandırılmasının beklendiği kaydedildi.

Real Madrid macerasının ardından serbest statüye geçen Alaba'nın transferinin resmiyet kazanması halinde kariyerindeki yeni durağı İtalya olacak.