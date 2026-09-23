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Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı öne sürülen Gedson Fernandes konusunda futbolcunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Portekizli oyuncunun geleceğine ilişkin iddialara Gestifute yanıt verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes’i kadrosuna dahil etmek istediği iddia edilmişti. Portekizli orta saha oyuncusunun da bordo-mavili ekibin teklifine olumlu yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Ancak futbolcunun menajerliğini üstlenen Gestifute, Sport24’e yaptığı açıklamayla söz konusu haberleri yalanladı. Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, Gedson Fernandes’in kış transfer döneminde Trabzonspor’a transfer olmasının gündemde olmadığı belirtildi.

Gestifute açıklamasında, “Gedson’un bu kış Trabzonspor’a transfer olması söz konusu değil. Oyuncu Spartak Moskova’da devam etmek istiyor ve burada kendisini mutlu hissediyor” ifadelerine yer verdi.

2025 yılında Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya 20 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Gedson Fernandes’in Rusya temsilcisiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.