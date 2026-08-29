TRT 1’in yeni dizisi ‘Evlilik Güzeldir’in yayın tarihi açıklandı. Dizi, 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayına geleceği günün duyurulduğu tanıtım; karakterlerin renkli dünyasından, sürpriz karşılaşmalardan, tatlı atışmalardan ve geçmişten gelen yüzleşmelerden ipuçları sunuyor. Yayınlanan yeni tanıtım, beş kız kardeşin hayatına aniden giren karakterlerle yaşanan sürpriz tanışmaları ve bu tanışmaların getirdiği tatlı, romantik atışmaları ekrana taşıyor.

Peki, ‘Evlilik Güzeldir’ reytinglerde başarılı olur mu? En güçlü rakibi, kuşkusuz 14 Eylül’de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan ‘Uzak Şehir’. Yine 14 Eylül’de başlayacak yeni Karadeniz dizisi ‘Sevdam Karadeniz’den bir hafta önce yayınlanacak olması avantaj. Dizinin şöyle de bir avantajlı yanı var. TRT dizilerinde genel itibariyle reyting kaygısı olmuyor. Onun için en az 13 bölüm garanti bir iş. Sonrası alacağı reytinglere bağlı. Yolu açık olsun.

Murat Ceylan’dan albüm habercisi şarkı

Survivor’daki başarılı sunuculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da dikkat çeken Murat Ceylan Wish, 10 yıllık aranın ardından ilk Türkçe şarkısı ‘İyi Köpek’i Bugu Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Ceylan Wish imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Murat Ceylan Wish ile Umut Er yapmış. Murat Ceylan Wish’e Burak Gürpınar, Umut Er ve Venüs Melike Kurt eşlik ettiği klibin yönetmen koltuğunda Güney Akçay oturuyor.

Şarkı, kopmak isteyip kopamadığımız, sürekli şikâyet edip yine de gerçekleştiremediğimiz durumları sorguluyor. Sözleri, güçlü düzenlemesi ve cesur anlatımıyla son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından biri olmaya aday şarkı, müzik listelerini zorlayacağın sinyallerini veriyor.

Boran Kuzum bu kez kamera arkasında

Kariyerindeki uluslararası başarılarıyla öne çıkan Boran Kuzum, Tuğçe Şenoğul’un ‘Yağmurlar’ şarkısının klibi için kamera arkasına geçerek ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

Kamera önünde edindiği hikâye anlatımı deneyimini bu kez kamera arkasına taşıyan ve anlatı dünyasındaki sınırlarını genişleterek yönetmenliğe adım atan Boran Kuzum, klibin görsel ve dramatik dünyasının oluşturulmasına yön verdi.

Yaratıcı sürecin liderliğini üstlenen oyuncu, bir aylık hazırlığın ardından İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerde şarkının melankolik atmosferini kendine özgü görsel yaklaşımıyla sinematografik bir anlatıma dönüştürdü. Güçlü görsel dili ve derinlikli metaforik anlatımıyla yönetmenliğe dikkat çeken bir başlangıç yaptı.