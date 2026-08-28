Star TV’nin yeni sezon dizisi ‘Tuzlu Kahve’nin tarihi açıklandı. Yapım, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna çıkacak.

Ekranların özlediği nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturacak olan Poll Films imzalı ‘Tuzlu Kahve’, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

Peki, ‘Tuzlu Kahve’ reytinglerde ne yapar? Kendi gününde en güçlü rakipleri geçen ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ ve ‘Abi’ olarak öne çıkıyor. Bu iki dizinin de henüz ne zaman başlayacağı belli değil. Yine aynı gün yayınlanacak ‘Haysiyet’ten (8 Eylül Salı) bir hafta önce izleyiciyle buluşacak olmasını avantaja dönüştürebilir. ‘Anne Yarısı’nın da bu günde ekranda olacağı konuşuluyor ama henüz net bir şey yok. Ekranlar, komedi işlerini özledi. Hele hele bir diziyi izlemek keyifli olacak. Kadrosu harika. Fragmanlar ilgi çekici. Replikler, kısa sürede dilden dile dolaşacağa benziyor. Sezona damga vurabilir mi? Doğru strateji uygulanırsa, güvenim tam. Belki de yeni bir fenomen dizi geliyor. Yolu açık olsun.

Efsane motor, yeniden sokaklarda

Türk Sineması’nın unutulmaz mizah klasiklerinden ‘Dondurmam Gaymak’, 20 yıl aradan sonra devam filmiyle beyazperdeye dönüyor. Film, 16 Ekim’de vizyona girecek.

Unik Film Yapım imzalı, Eyüp Boz’un hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de senaryosunu Melik Saraçoğlu ile birlikte kaleme aldığı ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ filminin fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri’nin paylaştığı filmin kadrosunda Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam da yer alıyor. Yıllar önce Ali Usta’nın sarı dondurma motoruyla hafızalara kazınan samimi Ege hikâyesi, bu kez günümüzün değişen dünyasıyla yeniden hayat buluyor.

Çekimleri Muğla’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen film, bir Ege kasabasının, mirasını ve ruhunu koruma mücadelesini kahkaha dolu bir dille beyazperdeye taşıyor.

Gerçekle hayal arasında bir dünya

Sanatçı Eser Keçeci, incelikli ve katmanlı görsel dünyasını bir araya getiren dördüncü kişisel sergisi ‘Suspended Between’de hafıza, mekân ve zaman arasındaki kırılgan geçişlere odaklanıyor.

Çocukluk anılarından masallara, kişisel hafızadan kentsel belleğe uzanan sergi, izleyiciyi gerçek ile hayal arasında salınan şiirsel bir dünyaya davet ediyor. Sergi, El yapımı ve transparan yüzeyler üzerine kurulan resimler, çizimler, kolajlar ve videolardan oluşuyor.

‘Suspended Between’, 2 Eylül’e kadar 13.30-20.30 saatleri arasında KKTC Girne’nin önde gelen çağdaş sanat galerisi Art Rooms’da ziyaret edilebilecek.