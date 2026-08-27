atv’nin yeni sezondaki iddialı dizisi ‘Mercan Köşk’ün yayın tarihi açıklandı. Yapım, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin başrolünde olduğu FARO ve Sinehane ortak yapımı dizinin yayın tarihinin duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.

Peki, aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği ‘Mercan Köşk’ reytinglerde ne yapar? Geçen sezondan devam eden günün lideri ‘Güller ve Günahlar’, 12 Eylül’de sezona başlayacak. Yine yıllardır kendi gününde belli bir izleyici kitlesi oluşturan ‘Gönül Dağı’ da aynı gün 7. sezona start verecek. Rakiplerine göre bir hafta da olsa erken başlamak, avantajlı olacak. İlk bölümün ardından izleyenleri sıkmadan tekrarları tadında yayınlanırsa, seyircinin ilgisini çekebilir. İşi kolay değil ama sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın?

‘Ahval: Karanlığın Esiri’ için geri sayım

Argeus Film Yapım imzalı ‘Ahval: Karanlığın Esiri’nin çekimleri öncesinde ekip, Beyoğlu’nda gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Filmin başrolünü üstlenen Ufuk Özkan ve deneyimli oyuncu kadrosu dikkat çekti.

Yönetmen ve senaristliğini Metin Uluşal’ın yaptığı filmde Ufuk Özkan’a Hülya Diken ve Şahin İmamaliyev başrolde eşlik ederken Meral Çetinkaya, Umut Özkan ve Ömer Gecü de yapımda yer alıyor. Senaristin çocukluk yıllarında duyduğu bir cümlenin yıllar sonra senaryoya dönüşmesiyle ortaya çıkan film, izleyicinin farklı hallere sürüklendiği çok katmanlı hikâyesiyle merak uyandırıyor.

Sete çıkan ekip, İstanbul’un mistik ve otantik mekânlarını filmin atmosferine taşıyacak. Yapım, izleyiciyi tedirginlik ve kafa karışıklığının hiç eksilmediği sıra dışı bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Sağlık gündemi radyoya taşınıyor

Sağlıkla ilgili bilgiye erişimin dijital platformlarla birlikte hızlandığı günümüzde, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak önemini koruyor. Sosyal medya ve internet ortamında sağlık konusunda çok sayıda içerik paylaşılırken bilimsel kaynaklara ve uzman görüşlerine dayanan yayınlar sağlık iletişiminde önemli bir yer tutuyor.

Bu kapsamda Ankara’dan yayın hayatına başlayan Radyo Nabız, sağlık gündemini farklı uzmanlık alanlarından doktorlar ve akademisyenlerin katılımıyla masaya yatırıyor. Radyoda, günlük yaşamda karşılaşılan sağlık sorunlarının yanı sıra tıp ve sağlık alanındaki güncel gelişmeler de değerlendiriliyor. 106.7 frekansından dinleyicisiyle buluşan Radyo Nabız yayınlarında sağlıklı beslenme, koruyucu sağlık, kronik hastalıkların yönetimi, hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri ele alınıyor.

Radyo Nabız Yönetim Kurulu Başkanı Semih Aydın, sağlık iletişiminde doğru bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilginin kaynağının da önem taşıdığını belirtti.