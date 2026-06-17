Haftanın dizisi: Kanal D’nin yaz dönemi dizisi ‘Daha 17’, geçen haftanın en yüksek reyting çıkışını yaptı. Nesrin Cevadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un başrollerini paylaştığı dizi, 3. bölümüyle 3 puana yakın bir artış kaydetti.

Kendi gününün ve haftanın en dikkat çekici yükselişine imza atan dizi, oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor. Bu gidişle diziyi yaz sezonu boyunca daha çok konuşacak gibiyiz.

‘Kıyma’nın gişe yolculuğu iyi başladı

Haftanın filmi: Kadri Beran Taşkın’ın yönetmenliğini Abdurrahman Akarsu ile birlikte yaptığı, senaryosunu ise Onur Dur’la kaleme aldığı, kadrosunda Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı gibi isimlerin olduğu ‘Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer’, ilk hafta sonunda 16 bin 490 kişi tarafından izlendi.

Sıfır Bir Yapım imzalı film, yıllar sonra hapisten çıkan Mesut’un yeni bir hayat kurma mücadelesini konu alıyor.

Hakan Peker’den ‘Sen Yoluna Git’

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Hakan Peker, 3 yıl aradan sonra yeni şarkısı ‘Sen Yoluna Git’i Peker Müzik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Hakan Peker’e ait şarkının düzenlemesini Barış Mert Peker yapmış.

Sanatçı, yeni şarkısında alışılmış Hakan Peker tarzından çıkmamaya dikkat ederek bu kez daha da hareketli bir sound yakalamış. Şarkı, bir ilişkinin bitişini ve bu bitişin ardından gelen olgun kabullenişi anlatıyor.

‘Kralın Tembel Perisi’ raflarda

Haftanın kitabı: Çocuk edebiyatı alanındaki kitaplarıyla tanınan yazar Hasibe Güçlü’nün yeni kitabı ‘Kralın Tembel Perisi’, Bilgi Ağacı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Çocukların hayal dünyasına hitap eden, eğlenceli ve masalsı bir anlatıma sahip kitap, çocuklara sorumluluk bilincini, çalışmanın önemini ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin güzelliğini eğlenceli bir hikâye ile öğretmeyi amaçlıyor.

Kitabın tanıtımından: “Hangi mesleği seçerseniz seçin, sorumluluklarınızı yerine getirmeniz, yapabileceğiniz en güzel şey olacaktır. Kendisi küçük kalbi büyük okurlarım; hayatın en güzel yerlerindeki, en doğru insanlar olmanız dileğiyle… Bir sonraki masalda görüşmek üzere!”