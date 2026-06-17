MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup konuşmasında Türklük dozajı yüksek ifadeler kullandı ve “Türk dünyasının batıyla doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Nahçıvan'ın ana vatan Azerbaycan'la bağını güçlendirecek, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihî bir geçittir. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat, Turan Koridoru'dur. Turan Koridoru, Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihî ve kültürel istikbal kapısıdır. Bu kapı açıldığında asırlar boyunca gönüllerde saklanan kavuşma ülküsü ete kemiğe bürünecek, Anadolu ile Türkistan arasına örülmek istenen setler dağılacak, Turan ufku daha berrak, daha yakın ve daha kudretli hâle gelecektir.” dedi.

Bahçeli, “Ermenistan aklını başına alır ve bölgesel iş birliği zeminine dürüstçe katılırsa, Turan Koridoru yalnız Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil, Ermenistan'ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir. Aksi hâlde Ermenistan, dünden yitip gitmiş hayallere tutunarak yarının fırsatlarını heba edecektir. Can Azerbaycan'ın kazanımlarını aşındıran, Türk dünyasının önüne ket vuran, ilhamını Sovyet tortularından alan hiçbir formül kalıcı olamaz.” dedi ve “Milliyetçi Hareket Partisinin Turan ülküsü ile Cumhur İttifakı'nın 2053 ve 2071 vizyonu aynı istikamettedir. Bu istikamet Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır.” ifadelerini kullandı.

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Konuyu geçen yıl bu sütunda incelemiştim...

Zengezur Koridoru, 16. yüzyıldan sonra Osmanlı egemenliğindeki Karabağ Hanlığı’na bağlıydı. 19. yüzyılın başlarında Rusya tarafından işgal edildi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde (1918-1920) Karabağ Valiliği'nin dört ilçesinden biri Zengezur ilçesiydi. Yani Ebulfez Elçibey, 1992’deki görüşmemizde bana “Karabağ, Türk dünyasının gırtlağıdır” derken, Zengezur Koridoru’nu kastediyordu.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ’ın büyük kısmını savaşarak geri aldı ama Zengezur Koridoru’nu alamadı. Bakü’de 2021’de yapılan 19.Türk Konseyi Zirvesi’nde, Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, tarihte Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu Projesi gibi bütün Türk dünyasını kara yoluyla birbirine bağlayan “Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru”nun adının, “Turan Koridoru” olmasını teklif etmişti...

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Yalnız Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarını geçen yıl "barış" için Beyazsaray'da buluşturan ABD Başkanı Trump, Zengezur Koridoru’nun işletmesini de 100 yıl süreyle ABD'nin yapacağını açıkladı! Yani, Rusya'nın Karabağ anlaşmasıyla kontrol etmeye çalıştığı Zengezur Koridoru, iki ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye ve Rusya'nın sessiz kalmasıyla ABD'ye teslim edildi.

Rusya, 200 yıldır, Turan koridoruna, yani Türk Dünyası'nın gırtlağına çökmüştü; 100 yıl da ABD çökecek! “Sovyet tortusu”nun yerini Amerikan tortusu alacak!

ABD, "Trump Rotası" ile hem Rusya'yı, hem İran'ı, hem Türkiye'yi kontrol edecek hem de Çin'in Kuşakyol Projesi’ndeki yolunu tıkamış olacak!

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ABD’nin planının ne olduğunu ise Tom Barrack, geçen yıl açıkladı:

“Batıya doğru uzanan bölge için değil, doğuya doğru uzanan tüm bölge için bu güvenlik mekanizmasının merkezi olmamız gerekiyor. Benim patronum sonuç istiyor. Ve bunu kendi görev süresi içinde yapmak istiyor. Burada istediği şey şu: Türkiye’nin Amerika ile yan yana, daha yüksek bir öneme ulaşması. Ortadoğu’nun bir tür İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde barışa kavuşması. Sadece düşünün, Abraham Anlaşmaları’nı, bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye’yi ki Türkiye her geçen gün bölgedeki önemini artırıyor; birleştirdiğinizi... Ama sadece Türkiye değil; Arap olmayan nüfusu Müslüman ağırlıklı bir ülke olarak Türkiye, İsrail, Körfez, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, kuzeye çıkın Azerbaycan, Ermenistan... Bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın?”

Yani, Türklerin kontrolünde olmayan bir Orta Doğu Konfederasyonu! Trump'ın rotası bu!

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Açılım süreci de komisyona katılan partiler de bu rotaya hizmet ediyor. Cumhur İttifakının uzun bacağı olan AKP ise Turan’dan değil Barrack’ın sınırlarını açıkladığı “Türk-Arap-Kürt İttifakı”ndan bahsediyor.

Trump Koridoru ise NATO gizli belgelerinde “nükleer silahlardan daha tehlikeli” kabul edilen “Türk Birliği”ni önlemek içindir.

Bahçeli, “Trump Koridoru”ndan hiç bahsetmeden, “Turan Koridoru” dedi ama tablo ortada...