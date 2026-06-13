atv’de yayınlanan ‘Kuruluş Orhan’ da reyting canavarına yenik düşen yapımlar arasına girdi. 26. bölümüyle final yapan dizi, Total’de aldığı 2.56 reytingle 5., AB’de aldığı 1.50 reytingle 6. ve ABC1’de 2.37 reytingle 5 sırada ekranlara veda etti.

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey) ve Mahassine Merabet’in (Nilüfer Hatun) paylaştığı dizi, sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizdi. ‘Eşref Rüya’nın geçen sezondan süren başarısı, ‘Yeraltı’nın başlamasıyla kısa sürede zirveye yerleşmesi, dizinin gidişatını etkiledi. Zaman zaman yüzleri güldüren reytingler alsa da yeni sezonda devam edebilecek bir başarı gösteremiyordu. Belki de tarihî diziler döneminin yavaş yavaş sona erdiğinin sinyallerini veriyordu. Çünkü izleyici, artık uzun süren yapımlardan sıkılıyor. Sürekli arayış içine giriyor. Bunda sosyal medyanın etkisi de büyük. Haliyle yıllardır farklı dönemleri ele alarak ekranda olan ‘Kuruluş’un da sonuna gelindi.

‘Kuruluş Orhan’, senaryosu, prodüksiyonu, oyuncu performansları ve inişli çıkışlı reytingiyle Türk Televizyon Tarihi’nde iz bıraktı.

‘Babamın Damadı’, Muş’ta sete çıkıyor

Türk Sineması’nın ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’in 1969 yılında ‘Aç Kurtlar’ filmini çektiği Muş, 57 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Oyuncu kadrosunda Recep Usta, Barış Baktaş, Meltem Akçöl, Erkan Bektaş, Ayşegül Ünsal, Erkan Sever, Neslihan Yeldan, Metin Yıldız ve Mihriban Er’in yer aldığı ‘Babamın Damadı’ filminin çekimleri Muş’un eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek.

Senaryosunu Fırat Enez ve Yasemin Türkmenli’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin, yapımcılığını ise Fırat Erez’in üstlendiği Amanos Yapım imzalı filmin ekibi, okuma provasında bir araya geldi. Çekimlerine kısa süre içinde başlanacak proje, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle merak uyandırdı.

Film, Muş’un köklü ailelerinden Halefoğulları’nın kızı Dicle’nin, hem kendi kaderini hem de yaşadığı coğrafyanın geleceğini değiştirme mücadelesini anlatıyor.

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Evrimleşen Turtalar Sergisi açıldı

Ressam Evrim Doğukan Ketenci’nin ‘Evrimleşen Turtalar’ isimli ikinci kişisel sergisi açıldı.

14 yaşında olmasına rağmen özgün tarzıyla dikkat çeken Evrim Doğukan Ketenci, insan figürleri, doğa ve günlük yaşamdan kesitlere yer verdiği sergisini, dünyayı bir çocuğun gözünden göstererek insanlara ilham vermek ve onların kalbine dokunabilmek amacıyla açtığını belirtti.

Genç bir sanatçının iç dünyasına pencereler açan, hem yaşının ötesindeki duygusal olgunluğu hem de güçlü renk paletiyle hayranlık uyandıran sergi, 20 Haziran’a kadar Kadıköy Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.