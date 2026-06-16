TRT 1’de ekrana gelen ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisi de sezona ara veren yapımlar arasına girdi. 83. bölümüyle molaya giden dizi, Total’de aldığı 3.80 reytingle 2., AB’de aldığı 3.43 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 4.52 reytingle yine 1. sırada yer aldı.

Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun olduğu dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatıyor. Türk Televizyon Tarihi’nde Fatih devrini anlatan en uzun soluklu dizi olma özelliğini taşıyan yapım, üçüncü sezon onayını aldı ve önümüzdeki dönemde de yoluna devam edecek. Bugüne kadar Fatih dönemini anlatan çok sayıda dizi yapılsa da Miray Yapım imzalı bu iş kadar ilgi görmedi. Bu yönüyle de takdiri fazlasıyla hak ediyor. Başarılı olmasının sırrı da insanları sıkmadan, gereksiz tanıtımlardan kaçınarak, seçilen karakterlerden dönemin atmosferini yansıtan dekorlara kadar en ince ayrıntısına varıncaya dek düşünülüp ortaya harika bir iş çıkarılmasıdır. Sezon boyuncu o kadar güçlü rakiplerine rağmen hâlâ yoluna devam edecek bir başarı göstermesine şapka çıkartılır. Bu bir tesadüf değil.

Yeni sezonda neler olacak? Aynı başarısını sürdürebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Tayfun Duygulu’dan ‘Bir Kahve Molası’

90’lı yılların sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, yeni şarkısı ‘Bir Kahve Molası’nı Picco Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tayfun Duygulu’ya ait şarkının düzenlemesi Almanya’da yapılırken canlı enstrüman kayıtları da burada gerçekleştirildi. Saksofon performansıyla adından söz ettiren Tayfun Duygulu, yeni şarkısında da enstrümanını ustalıkla ön plana çıkarıyor. Modern düzenlemelerle zenginleşen eser, sanatçının kendine has müzikal tarzını günümüz soundlarıyla buluşturuyor.

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu’nun birlikte yer aldığı klip, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanmış. Görsel konseptte 1920’li yılların kostüm ve saç modasından ilham alınırken klibin estetik dünyası bu dönemin ruhuna uygun olarak tasarlanmış.

Kıbrıs’ın sanat üretimi, İstanbul’a taşındı

Kuzey Kıbrıs’ın sanat ve tasarım odaklı tematik üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) öğrencileri, mezunları ve sanatçı-akademisyen, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un eserlerini bir araya getiren Disconnect Sergisi açıldı.

Mine Sanat Galerisi Deneysel ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, Girne’de yer alan üniversitenin yaratıcı üretim ortamını İstanbul’da görünür kılıyor. Resim, video, yerleştirme, fotoğraf, heykel ve farklı mecralarda üretilmiş eserlerden oluşan Disconnect Sergisi, farklı geçmişlerin, deneyimlerin ve bakış açılarının kesişiminden doğan çok sesli bir karşılaşma alanı sunuyor.

Sergi, 27 Haziran’a kadar Kadıköy’deki Mine Sanat Galerisi Deneysel’de ziyaret edilebilecek.