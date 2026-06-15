Kanal D’nin başladığı haftadan bu yana Cumartesi akşamlarına ambargo koyan dizisi ‘Güller ve Günahlar’, sezona mola verdi. Dizi, yayınlanan 32. sezon finali bölümünde Total’de aldığı 5.66 reytingle 1., AB’de aldığı 3.73 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.70 reytingle yine 2. sırada yer aldı.

Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizi, yıllardır kendi gününde liderliği bırakmayan ‘Gönül Dağı’ndan zirveyi teslim almıştı. Bugüne kadar 120’den fazla ülkeye satışı gerçekleşen dizi, sezon finali bölümüyle de yeni dönemdeki iddiasını ortaya koydu. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı ilk başlarda gündem olsa da zaman içerisinde dizinin başarısı, bu söylentileri gölgede bıraktı. İyi de bir ikili oldular. İzleyici, karakterleri sevdi. Alınan reytingler de bunun açık bir göstergesi. Dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da sezon boyunca sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Bakalım, yeni sezonda neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Takipteyim.

Gupse Özay’ın ‘Gupi’sine büyük ilgi

Oyuncu, senarist ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı ve Doğan Çocuk etiketiyle yayımlanan kitap serisi ‘Gupi’nin imza gününde Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki D&R Mağazası’nda minik okurları ve aileleriyle bir araya geldi.

D&R’ın yazar-okur buluşmaları kapsamında gerçekleşen etkinlik, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Gupse Özay’ın saatler boyunca sürdürdüğü imza maratonu, Gupi serisinin gördüğü ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Mizahı, dostluğu ve hayal gücünü buluşturan Gupi serisi; ‘Gupi-Balkondaki Sarmaşık’, ‘Gupi-Basket Potası Kırık’, ‘Gupi-Kaybolan Börek Kokusu’ ve ‘Gupi-Bu Topu Kafama Sen mi Attın?’ kitaplarından oluşuyor. Seri, çocukları günlük yaşamın içinden çıkan eğlenceli maceralarla buluştururken sıcak karakterleri ve sürükleyici hikâyeleriyle de dikkat çekiyor.

Jeff Redd’den yazı getiren bir şarkı

Yeni rapçilerden Jeff Redd, Sony Music Türkiye ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından ilk şarkısı ‘Yaz Geldi’yi yayınladı.

Eğlenceli sözleri, esprili göndermeleri ve ilk dinleyişte akıllara kazınan nakaratıyla dikkat çeken ‘Yaz Geldi’, daha şimdiden yaz gecelerinin favori adayları arasında gösteriliyor. Jeff Redd’in kendine has mizah anlayışını ve özgüvenli tavrını yansıtan şarkı, kulüp kültürü, popüler kültür referansları ve genç jenerasyonun enerjisini tek potada eritiyor. Tekrarlayan ve güçlü nakarat yapısıyla dinleyiciyi ilk saniyeden yakalayan şarkı, dans pistlerinden sosyal medya trendlerine kadar geniş bir etki alanı yaratmaya hazırlanıyor.

Jeff Redd, şarkı boyunca kurduğu renkli dünya ve sıra dışı anlatımıyla eğlence dozunu sürekli yukarı taşıyor.