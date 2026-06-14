NOW TV’nin aldığı reytinglerle dikkat çeken dizisi ‘Halef Köklerin Çağrısı’, sezona zirvede mola verdi. Yapım, ekrana gelen 35. bölümde Total’de aldığı 5.12 reytingle 1., AB’de aldığı 3.37 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.43 reytingle yine 2. sırada yer aldı.

Başrollerini İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı dizi, başladığı haftadan itibaren kendi günü başta olmak üzere sezon geneline damga vurdu. ‘Sevdiğim Sensin’in yayına başlamasıyla biraz kan kaybetse de önümüzdeki dönemde de devam edebilecek derece reytingler almayı başardı. Karakterler, mekânlar, dekorlar sevildi. Dizinin atmosferi izleyiciyi kendine çekti. Bu da reytinglere yansıdı. Dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

Aybüke Pusat, yapıma veda etti. İlhan Şen ile harika bir ikili olmuşlardı. Keza, Biran Damla Yılmaz’ı da unutmamak gerekir. Bakalım, ‘Halef Köklerin Çağrısı’yla ilgili yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Takipteyim.

‘Kara Kız’, yaz turnesine çıkıyor

Ecem Erkek’in yazıp oynadığı, Meltem Bozoflu’nun yönettiği BKM imzalı tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’, yaz boyunca Türkiye’nin farklı yerlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikâyelerini mizah ve müzikle sahneye taşıyan ‘Kara Kız’, sahnelendiği her şehirde izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ecem Erkek’in sahnedeki performansı ise izleyicilere hem kahkaha hem duygu dolu anlar yaşatıyor.

Oyun, 22 Haziran’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde, 30 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro’da, 3 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 4 Ağustos’ta UrlaDam’da, 7 Ağustos’ta Sapanca Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 13 Ağustos’ta ise Altınoluk Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

‘Mutter’ dünya prömiyerini yaptı

Yazar ve yönetmen Alphan Eşeli’nin imzasını taşıyan, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı Seventyfour Films’in ilk uzun metrajlı yapımı ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, dünya prömiyerini New York’ta düzenlenen 25. Tribeca Festivali kapsamında başarıyla gerçekleştirdi.

Bu yıl 25. yılını kutlayan festivalin 100’ü aşkın dünya prömiyeri arasından seçilen film, festivalin tür sinemasına odaklanan prestijli ‘Escape from Tribeca’ bölümünde yer alan yalnızca 8 filmden biri oldu. Film, dünya prömiyerini Alphan Eşeli, başrol oyuncusu ve ortak yapımcı Hazar Ergüçlü, yapımcı Ömer Atay, filmin oyuncularından Ulvi Kahyaoğlu ve filmin özgün müziklerinin bestecisi Tristan Bechet’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Karadeniz kıyılarının sisli atmosferinde geçen psikolojik korku filmi ‘Mutter’; annelik, dönüşüm ve bilinmeyene dair güçlü anlatısıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.