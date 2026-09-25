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Kaynak: İHA

Kayaboğaz köyünde meydana geldi. Bir fıstık bahçesinden yaklaşık 300 kilogram fıstığın çalınması üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Çuvaldaki yazı ve 6 saatlik kamera incelemesi çözdü

Detaylı incelemede ekipler, olay yerinde bırakılan bir çuval üzerindeki yazılardan önemli ipuçlarına ulaştı. Bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 6 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen jandarma, hırsızlıkta kullanılan araç ile şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Çalınan fıstıkların civardaki bir fıstık fabrikasına götürüldüğünü belirleyen ekipler, tesisi fiziki takibe aldı. Şüpheliler Y.E., K.A. ve A.T., fıstıkları teslim almaya geldikleri sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fıstık sahibine teslim edilirken, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.