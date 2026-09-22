Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir: Üreticilerin uykusu kaçtı: Siirtliler binbir emekle yetiştiriyor

Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır hasadın. Ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık” diye konuştu.