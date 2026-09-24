Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 4 ilde 36 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile eski MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunuyor.
Sungur daha önce AK Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, Yahşihan Belediyesi’ne yönelik önceki “irtikap” soruşturmasında tutuklanmıştı. Osman Türkyılmaz da aynı belediyeye ilişkin daha önce yürütülen soruşturmalarda tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
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