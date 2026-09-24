Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike…

Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike…

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem bölgede büyük paniğe neden olurken, uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. Yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem Diyarbakır, Mardin, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 2

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, Şanlıurfa merkezli depremin büyüklüğü 5,8 ve yerin 5,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 3

Sığ deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, yerbilimcilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 4

Depremin ardından bölgenin sismik yapısını değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Şanlıurfa'nın normal şartlarda aktif bir deprem bölgesi olmadığını ve sismik açıdan oldukça 'dingin' bir yer olarak bilindiğini vurguladı.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 5

Ercan, sarsıntının kaynağına dikkat çekerek, "Şanlıurfa merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Bozova'da bir kırık hattı bulunuyor. 2023 yılında yaşadığımız büyük depremlerin ardından bu bölgede ciddi bir stres ve gerginlik birikimi oluşmuştu. Yaşanan bu sarsıntı, o fay üzerinde biriken gerginliğin açığa çıkmasından ibarettir" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 6

Sarsıntının karakteristiği üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş ise meydana gelen hareketin levha içi bir depremi andırdığını belirtti.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 7

Bu tür sarsıntıların genellikle 5 ile 6,5 arasında orta büyüklükte olacağına dikkat çeken Bektaş, "Şanlıurfalıların panik yapmasını gerektirecek bir durum şu an için yok. Depremin bu kadar şiddetli hissedilmesinin ana nedeni yerin çok sığ bir noktasında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi niteliği taşımıyor” dedi.

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 8

Bektaş asıl tehlikenin ise kuzeydeki hat olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

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Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike… - Resim: 9

“Ancak bizim asıl endişe duyduğumuz ve korktuğumuz yer kuzeydeki hat. Kahramanmaraş'tan Hakkari tarafına uzanan Bitlis bindirme kuşağı tehlikeli bir bölge ve 6'nın üzerinde büyük depremler üretme potansiyeline sahip."

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