Şanlıurfa depremi sonrası ürküten açıklama: Asıl büyük tehlike…

Bu tür sarsıntıların genellikle 5 ile 6,5 arasında orta büyüklükte olacağına dikkat çeken Bektaş, "Şanlıurfalıların panik yapmasını gerektirecek bir durum şu an için yok. Depremin bu kadar şiddetli hissedilmesinin ana nedeni yerin çok sığ bir noktasında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi niteliği taşımıyor” dedi.