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Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden Coca-Cola İçecek (CCOLA), yurt dışı piyasalarda borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devasa bir finansal hamleye imza attı. Şirket, yurt dışında azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarında borçlanma aracı ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmen başvurdu.

14 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda planlanan bu hamle, piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

YURT DIŞINDAKİ YATIRIMCILARA YÖNELİK İHRAÇ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ihraçların, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla defada gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya benzeri nitelikteki borçlanma araçları:

Halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara sunulması yöntemiyle piyasaya sürülecek.

FAİZ ORANLARI PİYASA KOŞULLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Toplam tutarı azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para cinsinden olacak ihraçların faiz şartları da netleşti. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranları, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken olarak belirlenecek.

YÖNETİME TAM YETKİ VERİLDİ, SPK SÜRECİ BAŞLADI

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu; ihraç koşullarının belirlenmesi, dağıtım ve tahsisatların yapılması ve satışların tamamlanması da dahil olmak üzere tüm sürecin yürütülmesi için üst yönetimi yetkilendirdi.

Yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin gerekli ona