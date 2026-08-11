Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Coca-Cola İçecek (CCI), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki jeopolitik gerilim ve makroekonomik belirsizliklere rağmen ikinci çeyrekte 8,3 milyar TL net kâr elde etti.

CCI'ın net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6,7 milyar TL'ye göre yüzde 24,2 artış gösterdi. Şirket böylece piyasanın 7,9 milyar TL düzeyindeki kâr beklentisini de aştı. İkinci çeyrekte net kâr marjı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

SATIŞ HACMİ YÜZDE 9,8 ARTTI

Şirketin konsolide satış hacmi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 519 milyon ünite kasaya ulaştı.

Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısı, Türkiye'deki sınırlı hacim performansını dengelerken; disiplinli gelir büyümesi yönetimi, ürün portföyündeki çeşitlilik ve maliyet disiplini şirketin marj performansını destekledi.

NET SATIŞ GELİRİ 67,2 MİLYAR TL OLDU

CCI'ın net satış geliri yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 67,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Enflasyon muhasebesi hariç değerlendirildiğinde ise şirketin net satış geliri yıllık bazda yüzde 40,7 artışla 69,2 milyar TL oldu.

Türkiye operasyonlarında enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 28 artarak 25,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirket, bu performansın etkin gelir büyümesi yönetimi, satın alınabilirliği koruyan fiyatlama yaklaşımı ve saha uygulamalarıyla desteklendiğini belirtti.

BRÜT KAR MARJI YÜZDE 39,5'E YÜKSELDİ

CCI'ın konsolide bazda brüt kâr marjı hem Türkiye'de hem de uluslararası operasyonlarda arttı.

Enflasyon muhasebesi hariç konsolide brüt kâr marjı yüzde 39,5 seviyesine yükseldi.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ ULUSLARARASI OPERASYONLAR OLDU

İkinci çeyrekte şirketin uluslararası operasyonlarının satış hacmi yıllık bazda yüzde 15,4 arttı. Bu operasyonların konsolide satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 69,4'e yükseldi.

Ülke bazında Pakistan, Özbekistan ve Kazakistan öne çıktı.

Pakistan: Yüzde 17 büyüme

Özbekistan: Yüzde 21,1 büyüme

Kazakistan: Yüzde 12,7 büyüme

Irak: Yüzde 1,1 büyüme

Pakistan'ın daha rekabetçi pazar konumlanması, ticari uygulamaları ve yeni ürün lansmanları, ikinci çeyrekte büyümenin temel itici güçleri arasında yer aldı.

Irak'ta ise bölgede devam eden jeopolitik gerilimlere rağmen satış hacmi yüzde 1,1 arttı.

CEO ERTİN: DENGELİ KATKILARLA İSTİKRARLI SONUÇLAR ELDE ETTİK

Coca-Cola İçecek CEO'su Ahmet Kürşad Ertin, ikinci çeyrek sonuçlarının şirketin iş modelinin dayanıklılığını ve çeşitlendirilmiş coğrafi yapısının gücünü gösterdiğini belirtti.

Ertin, bazı ülkelerde devam eden makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen operasyonların dengeli katkıları sayesinde 2026'nın ilk yarısında konsolide bazda istikrarlı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Uluslararası operasyonların büyümenin temel itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Ertin, özellikle Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının Türkiye'deki sınırlı hacim performansını dengelediğini söyledi.

STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜME PLANINDA

Ertin, önümüzdeki dönemde markalara ve pazara erişim yetkinliklerine yönelik stratejik yatırımların sürdürüleceğini belirtti.

Şirketin büyüme stratejisinde faaliyet gösterilen coğrafyalarda kişi başı tüketimin artırılması hedeflenirken, operasyonel performansın korunması ve büyümenin ileri taşınmasına odaklanılacağı ifade edildi.

CCI, satın alınabilirlik, sürdürülebilir hacim büyümesi, kârlılık ve nakit üretimi arasında dengeli bir yaklaşımı sürdürmeyi hedefliyor.