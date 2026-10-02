Ticari bir füzyon firmasının kendi reaktöründe ilk kez hayata geçirdiği bu kritik deney, geleceğin temiz ve sınırsız enerji arayışında yeni bir sayfa açtı.

Küresel enerji sektörünün odağındaki temiz ve sınırsız enerji füzyon teknolojisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Çin merkezli ENN Group, kendi üretimi olan EXL-50U tokamak cihazında hidrojen-bor füzyon reaksiyonlarını saniyede 100 milyon reaksiyonun üzerindeki bir hız seviyesine ulaştırdığını duyurdu. Bu başarı, ticari bir özel füzyon firmasının kendi özgün sisteminde bu yakıt çevrimini hayata geçirdiği dünyadaki ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

RASYONEL VE RADYOAKTİF RİSKSİZ YAKIT ALTERNATİFİ

Mevcut füzyon projelerinin büyük çoğunluğu trityum gibi radyoaktif, az bulunan ve yüksek maliyetli materyaller içeren döteryum-trityum (D-T) döngüsüne odaklanıyor. Buna karşın doğada son derece bol bulunan ve radyoaktif atık üretmeyen hidrojen ile bor-11 çekirdeğinin birleşimi, çok daha güvenli ve çevreci bir alternatif sunuyor. Reaksiyon sonucunda yüksek enerjili zararlı nötronlar yerine elektrik yüklü alfa parçacıklarının (helyum) açığa çıkması, reaktör güvenliği açısından devrim niteliği taşıyor.

AŞIRI SICAKLIK YERİNE PARÇACIK ENERJİSİ ARTIRILDI

Hidrojen-bor füzyonunun gerektirdiği ekstrem sıcaklık koşullarını aşmak amacıyla yenilikçi bir mühendislik yaklaşımı uygulayan ENN ekibi, plazmanın tamamını ısıtmak yerine parçacık enerjilerini hedeflenen aralığa yükseltti. Yüksek enerjili nötr demet enjeksiyonu ile radyo frekans dalgalarını eşzamanlı kullanarak oluşturulan hızlı protonlar, plazmadaki bor çekirdekleriyle çarpıştırılarak reaksiyon hızı saniyede 100 milyonun üzerine çıkarıldı. Deney sonuçları bağımsız uluslararası uzmanlarca doğrulanırken elde edilen alfa parçacıkları verileri reaksiyonu kanıtladı.

ELEKTRİĞİN DOĞRUDAN ÜRETİMİNE OLANAK SAĞLIYOR

Geleneksel santrallerdeki gibi ısı üretip buhar türbinleri çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bu yöntem, reaksiyondan çıkan yüklü alfa parçacıkları sayesinde doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine olanak tanıyor. Ticari üretime geçiş öncesinde plazma kararlılığını koruma çalışmaları sürerken, ENN ekibi plazmayı 100 milyon santigrat dereceye ulaştırma ve yeni nesil füzyon cihazı Helong-2 projesini hayata geçirme hedeflerine odaklanmış durumda.