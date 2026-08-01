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Mutlak butlan sonrası CHP'de yaşanan kırılmanın ardından doğan YENİ Parti'ye belediye başkanlarının geçip geçmeyeceği konusu tartışmalarında odağında yer almaya devam ederken, CHP'de dikkat çekenb bir istifa yaşandı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Baltacı, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti saflarında siyasi mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Vatandaşlara da çağrı yapan Batlacı, gençlere, kadınlara, emekçilere, emeklilere, çiftçilere, esnafa, öğretmenlere ve öğrencilere seslenerek tüm vatandaşları YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet etti.

Kararını kamuoyuyla paylaşan Baltacı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Hemşerilerim, Kastamonu’nun yürekli, yiğit, mert insanları.

Emeğin her geçen gün değersizleştiği, ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, iktidarın memleketi fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir geleceğe sürüklemeye çalıştığı karanlık zor bir dönemden geçiyoruz.

Milletin iradesini yeniden egemen, Cumhuriyeti ebedi kılabilmek için de değişim kurultayından bu yana hep birlikte büyük bir yürüyüşün içindeyiz. Biz yenilgiyi kader sayanlara inanmadık. Makûs talih diye önümüze konulan duvarların önünde durmadık. Her seferinde yeni bir yol açmayı milletimizle başardık. Kurumlar, logolar, tabelalar ve makamlar, Cumhuriyet’in ve millet iradesinin büyük yürüyüşünde anlamını milletten alır.

Milletin iradesinden koparılan her yapı, milletin gönlündeki yerini kaybeder. Asıl görevimiz, milletin yürüdüğü yolda açık, cesur, temiz ve güçlü bir siyasal hat kurmaktır. Biz milletin yürüdüğü yola omuz veren bir sorumlulukla buradayız.

Buradan açıkça ilan ediyorum: Yeni bir ufka yelken açıyoruz. Bu yeni, korkunun karşısında cesareti büyütecek, yoksulluğun karşısında emeği ve üretimi ayağa kaldıracak, kayırmacılığın karşısında liyakati savunacak, tek adam aklının karşısında millet iradesini egemen kılacak.

Bizler yol arkadaşlarımızla birlikte siyasetin yalnız ve ancak milletin bağrında yapılacağına, o milletin evladı, kardeşi, arkadaşı olmadan yapılacak hiçbir siyasetin doğru istikamete varmayacağına inandık. Bugüne kadar da bu inancımızdan bir milim sapmadan siyaset yaptık…

İktidarın yol haritası bellidir. Peki kıymetli hemşerilerim tüm bu düzende bizler ne yapacağız? Bu yol haritasıyla Türkiye’nin götürülmek istendiği yeri gören bizler hayatlarımıza ve siyasete hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.

Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yol arkadaşlarımız betona gömülmek istenirken, bizler tasasız ve korkak sabahlara gözümüzü açamayız.

İçerideki yol arkadaşlarımız yeni doğmuş evlatlarının "baba" dediğini mahkeme salonlarında öğrenirken, bizler mücadeleden kaçarak evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Tutuklu belediye başkanlarımız hastane odalarından annelerine el sallarken, bizler mutlu mesut aile sofralarında oturamayız. Memleketin gençleri başka ülkelere göç yolları tutmuşken, hakkını arayan öğretmenin üzerine yürünürken, torununa harçlık veremeyen emeklinin evine bayram uğramazken, bizler deliksiz uykular uyuyamayız.

Memleket büyük bir fırtınanın ortasındayken, kimileri gemilerini yüzdürmek için kendisine güvenli liman arayadursun, bizler şimdi halkımızla birlikte bütün mümkünlerin kıyısındayız. Tereddüt kalmamıştır ki Cumhuriyet Halk Partisi’nde rejimi tam da karşısına alarak siyaset yapma imkânı tükenmiştir.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, tüm yol arkadaşlarımla birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan, milletin içinden doğan YENİ Parti'mize katılıyorum.

Biliyoruz; Cumhuriyetimiz tarihinin en zorlu dönemlerinin birinden geçmektedir. Ancak Cumhuriyetimiz sahipsiz değildir, uğruna en çetin mücadeleleri göze alan milyonlarca neferi vardır.

Biz yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfanın başında adalet yazacak, hürriyet yazacak, emek yazacak, eşit yurttaşlık yazacak, Cumhuriyet yazacak.

Gençlere, kadınlara, emekçilere, emeklilere, çiftçilere, esnafa, öğretmenlere, öğrencilere, bu ülkenin tüm yurttaşlarına sesleniyorum:

Bu ülke sizin, bu gelecek sizin, bu Cumhuriyet sizin. Gelin bu yeni hareketin sahibi olun; karar verin, yön gösterin, örgütlenin, umudu kurun.