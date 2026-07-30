Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte düzenledikleri basın açıklaması ile Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Partiye katıldıklarını açıkladılar.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile CHP’li Meclis Üyelerinin tamamı Yeni Partiye geçeceklerini açıkladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Yeni Parti saflarında siyaset yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamasında bugüne kadar üstlendikleri her görevi Bilecik'e hizmet etme sorumluluğunun bir emaneti olarak gördüklerini belirten Subaşı, aldıkları kararın geçmişte savundukları değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediğini ifade etti.

Siyasetin değişen şartlara göre vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek yeni yollar üretebilme sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Subaşı, amaçlarının Bilecik'e daha güçlü hizmet sunabilmek olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik projeleri öncelediklerini kaydeden Subaşı, aynı hizmet anlayışını daha güçlü imkânlarla sürdürmek istediklerini belirtti.

Subaşı açıklamasında, "Ben ve yol arkadaşlarım; hemşehrilerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğumuzu daha güçlü bir şekilde yerine getireceğine inandığımız ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarında mücadele etme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Kararın bir vazgeçiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Subaşı, sosyal belediyecilik anlayışından ve Bilecik'e hizmet etme hedefinden taviz vermeyeceklerini belirtti. Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur." sözünü hatırlatan Subaşı, alınan kararın Bilecik ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ardından konuşan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıklarını ve siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Görev yaptığı süre boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halka hizmet etmeyi her zaman onur olarak gördüğünü belirten Dilsiz, birlikte görev yaptığı tüm yol arkadaşlarına emekleri ve dayanışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Aldıkları kararın kolay olmadığını ifade eden Dilsiz, siyasetin yalnızca geçmişi değerlendirmek değil, geleceğe ilişkin sorumluluk almak anlamına geldiğini söyledi. Açıklamasında, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Meclis Üyeleri ve Bayırköy Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte CHP'den ayrılma kararı aldıklarını belirten Dilsiz, bunun gerekçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilsiz, Türkiye'nin yeni bir siyasi dile, yeni bir heyecana ve yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğuna inandıklarını ifade ederek, "Biz makamların değil, milletin tarafındayız. Biz tartışmaların değil, çözümlerin tarafındayız. Biz ayrışmanın değil, birlik ve beraberliğin tarafındayız." dedi.

Açıklamasında, siyasi mücadelelerini Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti saflarında sürdüreceklerini dile getiren Dilsiz, bundan sonraki süreçte de vatandaşların beklentilerini esas alarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Bayırköy, Bilecik ve Türkiye için hizmet üretmeyi sürdüreceklerini belirten Aykut Dilsiz, çıktıkları yeni yolun Bayırköy'e, Bilecik'e ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek vatandaşları sevgi ve saygıyla selamladı.

Basın toplantısı Bilecik ve Bayırköy Belediye Meclis üyeleinin toplu halde fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisinin bu istifaların ardından Bilecik'te belediyesi kalmamış oldu.