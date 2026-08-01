Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek

Rasim Ozan Kütahyalı; yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. ROK'un itirafçı olduğu iddia edildi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 1

Tutuklu ekran yüzü Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 2

Son zamanlarda iktidara yakın gazetecilere ilişkin yürütülen soruşturmalar dikkat çekiyor.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 3

Rasim Ozan Kütahyalı ve Mehmet Akif Ersoy'un ardından Cem Küçük'ün de tutuklanması iktidar medyasında değişim mi var tartışmalarını beraberinde getirdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 4

Soruşturmalar sürerken Pınar Kütahyalı’nın “Sıra size de gelecek” dedi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 5

Cem Küçük, 'gizli tanık'ın verdiği ifadelerin ardından tutuklanmıştı.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 6

Kütahyalı’nın 18 Mayıs’ta tutuklanmasının ardından belirli aralıklarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan eşi Pınar Kütahyalı, dün dikkat çeken mesajlar yayımladı.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 7

Sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın “cezaevinde itirafçı olduğu” iddiaları gündeme gelirken, eşinden peş peşe bu paylaşımların gelmesi dikkat çekti.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 8

“Sıra size de gelecek” diyen Pınar Kütahyalı’nın paylaşımları şöyle:

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 9

"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki ;kapısının önündeki pisliklere bakacakmış . Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek … Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede ?

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 10

Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede ? Korku havası seziyorum :)konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil rayting yapamazsınız!!!

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek - Resim: 11

Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"Kaynak: Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden dikkat çeken paylaşımlar: Sıra size gelecek

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