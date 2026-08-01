Tutuklu ekran yüzü Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden iddialara zehir zemberek sözler: Sıra size de gelecek
Rasim Ozan Kütahyalı; yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. ROK'un itirafçı olduğu iddia edildi.Aykut Metehan
Son zamanlarda iktidara yakın gazetecilere ilişkin yürütülen soruşturmalar dikkat çekiyor.
Rasim Ozan Kütahyalı ve Mehmet Akif Ersoy'un ardından Cem Küçük'ün de tutuklanması iktidar medyasında değişim mi var tartışmalarını beraberinde getirdi.
Soruşturmalar sürerken Pınar Kütahyalı’nın “Sıra size de gelecek” dedi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Cem Küçük, 'gizli tanık'ın verdiği ifadelerin ardından tutuklanmıştı.
Kütahyalı’nın 18 Mayıs’ta tutuklanmasının ardından belirli aralıklarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan eşi Pınar Kütahyalı, dün dikkat çeken mesajlar yayımladı.
Sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın “cezaevinde itirafçı olduğu” iddiaları gündeme gelirken, eşinden peş peşe bu paylaşımların gelmesi dikkat çekti.
“Sıra size de gelecek” diyen Pınar Kütahyalı’nın paylaşımları şöyle:
"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki ;kapısının önündeki pisliklere bakacakmış . Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek … Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede ?
Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede ? Korku havası seziyorum :)konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil rayting yapamazsınız!!!
Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"Kaynak: Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden dikkat çeken paylaşımlar: Sıra size gelecek