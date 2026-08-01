Kaynak: Haber Merkezi

'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan YENİ Parti saflarına geçeceği belirtildi. Mutlak butlan kararıyla göreve geri dönen Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisini disipline sevk etmesinin ardından 12 Haziran’da CHP üyeliğinden istifa eden Özcan’ın YENİ Parti’ye geçme kararı aldığını kendisini ziyaret eden isimlere bildirdiği ifade edildi.

Diğer yandan Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan’ın da CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye geçme kararı almasının Tanju Özcan ile ortak bir siyasi yol haritasının parçası olduğu belirtildi. Belediye meclisinde görev yapan bazı isimlerin de gelişmeleri yakından takip ettiği, ilerleyen süreçte farklı siyasi hamlelerin gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNE SİTEM

Tanju Özcan’ın kendisini hapiste yalnız bıraktıkları gerekçesiyle Özgür Özel ve ekibine kırgın olduğu ancak buna rağmen YENİ Parti’ye geçme kararı aldığı ifade edildi. Özcan'ın yakın çevresine, tutukluluk sürecinde kendisine yeterli siyasi ve hukuki desteğin verilmediğini dile getirdiği ileri sürüldü. Özellikle Özgür Özel yönetiminin kamuoyu önünde daha güçlü bir dayanışma sergilemesini beklediği, bu beklentisinin karşılanmadığını düşündüğü ifade edildi.

Özcan’ın Özel cephesine kırgınlığının bir diğer sebebinin ise, cinsel taciz suçlamasından beraat etmesinin sahip olunan medya gücüne rağmen yeterince öne çıkarılmaması olduğu öğrenildi. YENİ Partili kaynaklar da Özcan’ın partilerine katılacağını doğrularken kırgınlığı konusunda ise görüş belirtmediler.