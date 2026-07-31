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Samsun ve Muğla'da CHP ilçe yönetimleri toplu olarak partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldı.

MUĞLA’DA İKİ İLÇE YÖNETİMİ YENİ PARTİ’YE GEÇTİ!

CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve CHP Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.

Bilal Sarıhan, yaptığı açıklamada "Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımız doğrultusunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alınan mutlak butlan kararına karşı olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Demokratik iradenin yok sayılmasını kabul etmiyor, halkın kararının her şeyin üzerinde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde başlayan 'Yeni Yolda, Yeni Umutlara' diyerek YENİ Parti saflarına katılıyor ve mücadelemizi aynı kararlılık, aynı inanç ve aynı umutla sürdürüyoruz” diyen Sarıhan “Ülkemiz için, demokrasimiz için, halkımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz da, açıklamasında Özgür Özel'e olan desteklerinin tam olduğunu ifade ederek tüm Seydikemerlileri Yeni Parti'ye üye olmaya davet etti.

“İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ TAMAMLAMAK İÇİN…”

24 Saat'in haberine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de, CHP İlçe Teşkilatı üyeleri partilerinden ayrılarak Yeni Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Vezirköprü YENİ Parti İlçe Başkanı Nazım Kale, "Yıllarca mücadele verdiğimiz alın teri döktüğümüz CHP'nin iktidar yürüyüşünü engelleme çabalarına son olarak butlan kararı eklenmiştir. Bu karara payanda olan ekip şu anda CHP'nin başındadır. Butlan kararı ile partiyi bölmek ve AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmak amacını taşıyan bu kararı tanımadık, tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ 'Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız' diye yola çıkan ve milyonları arkasına alıp halkın yoğun talebine öncülük eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in milletin yarıda bırakılmak istenen iktidar yürüyüşünü tamamlamak için YENİ Parti'de devam etme kararı almış bulunuyoruz.” diyen Kale, “Bu karar bir kopuş değil bir yürüyüştür. Atatürk'ün mirasına, Misakımilli sınırlarımıza ve Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlılığını koruyan herkesi YENİ Parti'mizin çatısı altında Türkiye ittifakına davet ediyorum” dedi.

Kale, sözlerinin devamında, “Refahın adaletle paylaşıldığı, özgürlüğün ve demokrasinin güvence altında olduğu bir Türkiye istiyorum. Ülkemizde üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün olduğu, TÜİK kullanılarak emekçinin, emeklinin, çiftçinin, dar gelirlinin kandırılmadığı bir düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenine, sömürü ve talanına son verene ve iktidar olana kadar mücadelemiz sürecektir." açıklamasında bulundu.

“GERÇEKLERİ KONUŞARAK SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni Parti Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm ise, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefetin iktidar tarafından, yargı organları kullanılarak şekillendirilmeye çalışılması sonucunda, Sayın Özgür Özel liderliğinde, ülkemizde yeni bir siyasi hareket kurulmuş, siyasete yeni bir soluk gelmiştir. Ülkemizde oluşturulmaya çalışılan tek yönlü ve tek sesli siyaset anlayışına karşı, temel değerlerimize bağlı kalmak kaydıyla daha kapsayıcı, sorun çözmeye ve halkımıza hizmet etmeye yönelik siyaset anlayışı ile ortaya çıkan Türkiye’nin YENİ Partisi hepimize hayırlı olsun. Kurulduğu anda Türkiye’nin ana muhalefet partisi olan YENİ Parti, ilk seçimde iktidar olmayı ve Türk halkına iktidar olarak hizmet etmeyi kendisine tek amaç olarak belirlemiştir."

"Bizler, iktidar eliyle işgal edilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun tamamı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve Bafra Belediyesi Meclis üyelerinin tamamı olarak YENİ Parti'deyiz. YENİ Parti çatısı altında, her geçen gün artan azmimizle, Bafra için, ülkemiz için laf değil siyaset üretmeye, sorun yaratmaya değil sorun çözmeye ve gerçekleri konuşarak siyaset yapmaya devam edeceğiz. YENİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine bağlı, Anadolu'nun kadim kültürünü özümsemiş tüm yurttaşlarımızı YENİ Parti'ye davet ediyoruz."