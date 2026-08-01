Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki seyahat süresinin 4 saatin altına düşeceğini açıkladı.
Ankara ve İstanbul arası kısalıyor: Yüksek hızlı trende son viraj dönüldü
Abdulkadir Uraloğlu, iki büyük projeyle beraber Ankara ve İstanbul arasındaki mesafenin 4 saatin altına ineceğini açıkladı.Kaynak: AA
Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı demir yolu hatlarının sunduğu konfor, ekonomi, hız ve güvenlik avantajlarıyla Türkiye'nin öncelikli ulaşım tercihi hâline geldiğini vurguladı.
2009'dan Bugüne 114 Milyon Yolcu Türkiye'nin hızlı tren serüveninin 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, bugüne kadar 114 milyon vatandaşın YHT ile seyahat ettiğini belirtti.
Hızlı Tren Ağı 27 İle Çıkacak Bakanlık olarak yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, 2028 vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"2028 yılına kadar inşaatı süren hatların 3 bin kilometrelik bölümünü tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu dev adımla, halihazırda 11 olan doğrudan hızlı tren bağlantılı il sayımızı 27'ye yükseltmiş olacağız."
Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul hattının Eskişehir-İstanbul kesiminde işletme hızını düşüren üç kritik darboğaz bulunduğunu, bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022'de çözüldüğünü hatırlattı.
Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"T26 Tüneli'nde Sona Doğru: Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yer alan 5 bin 587 metre uzunluğundaki T26 Tüneli, trenlerin bu bölgede kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmasını sağlayacak. Mevcut durumda 55 kilometre hızla geçilebilen 9,2 kilometrelik eski hat, inşa edilen 8 kilometrelik yeni hatla tamamen devreden çıkacak. Kazı çalışmaları biten tünelin 2027'nin ilk yarısında hizmete girmesiyle, bu güzergâhtaki 20 dakikalık geçiş süresi sadece 9 dakikaya inecek."
Doğançay Ripajı-2 ile 19 Dakikalık Tasarruf: Çalışmaları süren bir diğer kritik nokta olan Doğançay Ripajı-2 projesi bittiğinde ise bu bölgedeki 23 dakikalık seyahat süresi 4 dakikaya düşecek. Tüm bu darboğazların aşılmasıyla hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşılacağını müjdeleyen Uraloğlu, "Sadece bu iki projeyle elde edeceğimiz 30 dakikalık zaman tasarrufu sayesinde, Ankara-İstanbul arasındaki toplam seyahat süresini 4 saatin altına indirmiş olacağız," ifadelerini kullandı.