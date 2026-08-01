Ankara ve İstanbul arası kısalıyor: Yüksek hızlı trende son viraj dönüldü

Doğançay Ripajı-2 ile 19 Dakikalık Tasarruf: Çalışmaları süren bir diğer kritik nokta olan Doğançay Ripajı-2 projesi bittiğinde ise bu bölgedeki 23 dakikalık seyahat süresi 4 dakikaya düşecek. Tüm bu darboğazların aşılmasıyla hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşılacağını müjdeleyen Uraloğlu, "Sadece bu iki projeyle elde edeceğimiz 30 dakikalık zaman tasarrufu sayesinde, Ankara-İstanbul arasındaki toplam seyahat süresini 4 saatin altına indirmiş olacağız," ifadelerini kullandı.