İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen imar ve iskan ruhsatı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili kritik bir bilgi aktarıldı.

BUGÜN YENİ PARTİ TOPLANTISI YAPACAKTI

Edinilen bilgilere göre; Dedetaş gözaltına alınmasaydı, bugün gün içinde kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirerek YENİ Parti'ye geçip geçmeme konusunu masaya yatıracaklardı. CHP'de kalmanın ve YENİ Parti'ye geçişin olası yansımalarının ele alınacağı toplantının gerçekleşmesine düzenlenen operasyon ve gözaltı kararı engel olurken, Dedetaş'ın YENİ Parti'ye geçme eğiliminde olduğu bilgisi de aktarıldı. Toplantıda yapılacak son değerlendirmenin ardından Dedetaş'ın kararını somutlaştırması bekleniyordu.

Ancak sabahın erken saatlerinde başlatılan adli süreç, Üsküdar Belediyesi'ni ve Dedetaş'ın yakın çalışma ekibini doğrudan etkiledi. Düzenlenen operasyon ve verilen gözaltı kararı YENİ Parti’ye geçişin kararının istişare edileceği toplantının gerçekleşmesini engelledi.

Dedetaş'a yakın kaynaklar, operasyonun siyasi bir kırılma anına denk geldiğine dikkat çekerken, soruşturmanın seyri kadar, durdurulan bu siyasi hamlenin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön alacağı da merak konusu olarak öne çıkıyor.