Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve köprü geçişlerindeki ödeme ve ceza süreçleri sil baştan değişti. Artık tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında tüm borçlar sorgulanacak ve borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. İşte 15 gün detayı, 4 kat ceza uygulaması ve gümrük kapılarındaki yeni dönemin tüm ayrıntıları...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Borcunu ödemeyen Türkiye'den çıkamayacak
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve köprü geçişlerindeki ödeme ve ceza süreçleri değişti. Artık tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında tüm borçlar sorgulanacak ve borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçlar çıkamayacak.Kaynak: AA
Sınır Kapısında Önlem: Borç Ödenmeden Çıkış Yapılamayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
17 Şubat 2017 tarihli eski yönetmeliği yürürlükten kaldıran yeni düzenleme, sınır kapılarında tam denetim dönemini başlattı.
Sürücünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın, ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında elektronik ortamda görüntülenecek.
Borç tahsil edilmeden gümrük idaresi aracın Türkiye'den çıkışına kesinlikle izin vermeyecek. Ödemeler gümrüklerde banka/kredi kartı veya veznelerde nakit olarak yapılabilecek.
GEÇİŞ ÜCRETİ VE CEZA ÖDEME TAKVİMİ
İlk 15 Gün İçinde Ödeme: Sadece Geçiş Ücreti (Cezasız)
15 - 45 Gün Arası Ödeme: Geçiş Ücreti + 1 Kat Ceza
45. Günden İtibaren : Geçiş Ücreti + 4 Kat Ceza
Geçiş Ücretini Ödemeyene 4 Kat Ceza (15 Günlük Muafiyet Detayı)
Hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçlara uygulanacak cezai yaptırımlar kademelendirildi:
İlk 15 Gün: Ödemesiz geçiş tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde geçiş ücretini ödeyenlerden hiçbir idari para cezası alınmayacak.
15 - 45 Gün Arası: İlk 15 günü izleyen 30 gün içinde ödeme yapılması halinde geçiş ücretine ek olarak 1 katı kadar ceza uygulanacak.
45 Günden Sonra: 45'inci günden itibaren geçiş ücretiyle birlikte 4 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek ve Kabahatler Kanunu'ndaki peşin ödeme indirimi uygulanmayacak.
HGS Ve Bakiye Sorumluluğu Sürücüde Olacak
Yeni yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların ücretli yolları kullanabilmesi için HGS veya benzeri sistemlere abone olması ve hesabında yeterli bakiye bulundurması zorunlu kılındı.
Camdaki etiketin çalışır durumda olması ve plakanın okunabilirliği tamamen sürücünün sorumluluğunda olacak. HGS hesapları PTT şubeleri, acenteleri, anlaşmalı bankalar ve üye iş yerleri üzerinden açılabilecek.
Kurumlar Arası Veri Paylaşımı Ve Paraların Paylaşımı
Süreçlerin sorunsuz işlemesi için KGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında anlık elektronik veri paylaşımı sağlanacak.
Tahsil edilen paraların paylaşımında ise şu esaslar uygulanacak:
KGM Yollarında: Geçiş ücretleri KGM'ye, cezalar genel bütçeye aktarılacak.
YİD Yollarında: Gümrükte tahsil edilen ücret ve cezaların yüzde 60'ı genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili otoyol işleticisine aktarılmak üzere 7 iş günü içinde KGM'ye gönderilecek.