Resmi Gazete'de yayımlandı: Borcunu ödemeyen Türkiye'den çıkamayacak

Kurumlar Arası Veri Paylaşımı Ve Paraların Paylaşımı

Süreçlerin sorunsuz işlemesi için KGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında anlık elektronik veri paylaşımı sağlanacak.

Tahsil edilen paraların paylaşımında ise şu esaslar uygulanacak:

KGM Yollarında: Geçiş ücretleri KGM'ye, cezalar genel bütçeye aktarılacak.

YİD Yollarında: Gümrükte tahsil edilen ücret ve cezaların yüzde 60'ı genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili otoyol işleticisine aktarılmak üzere 7 iş günü içinde KGM'ye gönderilecek.

