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Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Dedetaş ile birlikte 6 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı listesi belli oldu:

1. Sinem Dedetaş - Belediye Başkanı

2. Ceyhan Ünlü - Bld. Bşk. Yrd.

3. Alihan Koçoğlu - Bld. Bşk. Yrd.

4. Burçin Çevik - Mimar

5. Bülent Orhan Tozkoparan - Müteahhit

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiaları ile yürütülen soruşturma kapsamında 10 Nisan'da düzenlenen ilk operasyonda Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı

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