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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Tören sırasında Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni'nin, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında imzalanacak ulaştırma anlaşmasını ilk etapta imzalamadığı görüldü.

BAKAN FİDAN DA OLAYA MÜDAHİL OLDU

Canlı yayınlanan törende imzaların eksik olduğunu anında fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak heyetine dönerek duruma müdahale etti. Erdoğan'ın "Beş anlaşma değil miydi?" uyarısının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hızla sahneye gelerek sürece dahil oldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin kendi heyetiyle kısa bir değerlendirme yaptığı, imza atmayan Ulaştırma Bakanı'nı anlaşmayı imzalaması için ikna ettiği açık şekilde görüldü.