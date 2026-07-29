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Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

KOPYALA YAPIŞTIR TEPKİ

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de göreve gelen yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı da operasyona ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından bir tepki açıklaması yaptı. Ancak açıklamada, Sarı'nın kullandığı ifadelerin İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası yapılan açıklamayla birebir aynı olduğu fark edildi.

Sarı'nın iki açıklaması arasında görülen tek fark operasyon düzenlenen belediyenin adı oldu.

İşte Sarı'nın bu sabah Üsküdar ve 20 Temmuz sabahı İzmit Belediyesi için yaptığı açıklamalar:

"Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

İzmit operasyonuna tepkisi:

"Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."