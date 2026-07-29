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CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından siyasi açıklamalar gelmeye devam ediyor. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi.

"SİNEM DEDETAŞ'IN TEK SUÇU ÜSKÜDAR'I KAZANMIŞ OLMASIDIR"

Gökan Zeybek, açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik operasyonların sayısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere 16'ya ulaştığını öne sürdü.

Zeybek, paylaşımında, "Sinem Dedetaş'ın tek 'suçu' Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"1,3 MİLYAR TL BORÇ NASIL YAPILDI?"

Açıklamasında, Sinem Dedetaş'ın göreve geldikten sonra Üsküdar Belediyesi'nin önceki dönemden devraldığı 1,3 milyar TL borcu gündeme getirdiğini belirten Zeybek, "Sinem Başkanımız defaatle sordu. Üsküdar Belediyesi, AK Parti döneminde 1,3 milyar TL borcu nasıl yaptı? Bu soru hâlâ ayakta." değerlendirmesinde bulundu.

"VAKIFLARA AKAN PARALARI KESTİ" İDDİASI

Gökan Zeybek, paylaşımında Sinem Dedetaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Üsküdar sahilindeki kamu alanlarını işgal eden düzeni sona erdirdiğini ve vakıflara aktarılan kaynakları kestiğini de iddia etti.

Zeybek, "30 yıl sonra Üsküdar'ı halkçı, sosyal belediyecilikle buluşturdu. Tüm zorluklara rağmen başarıyla çalıştı. Bugün yaşananların ardındaki gerçek sebepler bunlardır." ifadelerine yer verdi.

"SİNEM BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Operasyonların seçmen iradesini hedef aldığını savunan Zeybek, açıklamasında bu süreçlerin kamuoyundaki karşılığının sandıkta görüleceğini öne sürdü.

Paylaşımını "Sinem Başkanımızın sonuna kadar yanındayız." sözleriyle tamamlayan Zeybek, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.