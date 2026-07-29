Yeniçağ Gazetesi
29 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

1.500.000 TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları yeniden şekillendi. Peki, mevcut oranlarla 32 gün sonunda ne kadar kazanç elde ediliyor? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 1

Mevduat faizlerindeki güncellemelerin ardından 1.500.000 TL'nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç belli oldu.

1 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 2

Mevduat faizlerinde yaşanan son güncellemeler, yüksek tutarlı birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle 1.500.000 TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar kazandıracağı, bankaların güncel faiz oranlarıyla yeniden hesaplanıyor. Faiz oranlarının bankadan bankaya değişiklik göstermesi nedeniyle yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri yakından takip ediyor. İşte 1.500.000 TL'nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı güncel kazanç ve banka banka oranlar...

2 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 48.822 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL

3 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 4

ODEA

Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 48.822 TL

Vade Sonu Tutar: 1.549.907 TL

Yeni Vadeli Mevduat:

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 44.482 TL

Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL

4 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 5

ON DİJİTAL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde %45,50

Net Getiri: 49.364 TL

Vade Sonu Tutar: 1.549.364 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 43.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397 TL

5 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 6

AKBANK

Vadeli TL Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 45.025 TL

Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL

6 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 7

AlTERNATİF BANK

VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 49.907 TL

Vade Sonu Tutar: 1.549.907 TL

7 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 8

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 48.822 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL

8 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 9

GETİRFİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri: 47.737 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.737 TL

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 44.482 TL

Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL

9 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 10

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap

Kâr Payı: Yüzde 41,76

Net Getiri: 45.307 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.307 TL

10 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 11

EN PARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL

11 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 12

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL

12 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 13

N KOLAY

N Kolay Bono

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 43.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397 TL

13 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 14

DENİZBANK

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL

14 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 15

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Getiri: 47.195 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.195 TL

15 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 16

YAPI KREDİ

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 45.567 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567 TL

16 17
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 17

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: 42.312 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312 TL

17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro