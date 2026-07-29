Mevduat faizlerindeki güncellemelerin ardından 1.500.000 TL'nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç belli oldu.
1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka
1.500.000 TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları yeniden şekillendi. Peki, mevcut oranlarla 32 gün sonunda ne kadar kazanç elde ediliyor? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Mevduat faizlerinde yaşanan son güncellemeler, yüksek tutarlı birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle 1.500.000 TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar kazandıracağı, bankaların güncel faiz oranlarıyla yeniden hesaplanıyor. Faiz oranlarının bankadan bankaya değişiklik göstermesi nedeniyle yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri yakından takip ediyor. İşte 1.500.000 TL'nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı güncel kazanç ve banka banka oranlar...
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.907 TL
Yeni Vadeli Mevduat:
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde %45,50
Net Getiri: 49.364 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.364 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 43.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL
AlTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 49.907 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.907 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 47.737 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.737 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap
Kâr Payı: Yüzde 41,76
Net Getiri: 45.307 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.307 TL
EN PARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 44.482 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482 TL
N KOLAY
N Kolay Bono
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 43.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397 TL
DENİZBANK
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Getiri: 47.195 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.195 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 45.567 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 42.312 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312 TL