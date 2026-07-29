1,5 milyonun mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

Mevduat faizlerinde yaşanan son güncellemeler, yüksek tutarlı birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle 1.500.000 TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar kazandıracağı, bankaların güncel faiz oranlarıyla yeniden hesaplanıyor. Faiz oranlarının bankadan bankaya değişiklik göstermesi nedeniyle yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri yakından takip ediyor. İşte 1.500.000 TL'nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı güncel kazanç ve banka banka oranlar...